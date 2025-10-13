المتداول الذي حقق 192 مليون دولار من الرهان ضد سوق العملات المشفرة يفعلها مجددًا

تام شمس - الاثنين 13 أكتوبر 2025 06:33 مساءً - قام مضارب كبير في مشتقات العملات المشفرة سبق أن حقق أرباحًا بلغت 192 مليون دولار من عملية بيع مكشوف (Short) ناجحة بتوقيت لافت بفتح صفقات جديدة ذات توجه هبوطي ضد السوق مرة أخرى.

فتح هذا الحوت (0xb317) على منصة Hyperliquid اللامركزية لتداول المشتقات عقدًا دائماً (Perpetual Contract) بقيمة 163 مليون دولار لبيع البيتكوين (BTC) على المكشوف يوم الأحد، باستخدام رافعة مالية قدرها 10 أضعاف.

ويُقدّر الربح الحالي للصفقة بنحو 3.5 ملايين دولار، لكن مركزه سيتعرّض للتصفية إذا ارتفع سعر البيتكوين إلى 125,500 دولار.

وقد لفت هذا الكيان الأنظار بعد أن فتح مركز بيع قبل 30 دقيقة فقط من إعلان ترامب عن الرسوم الجمركية يوم الجمعة — وهو الإعلان الذي أدى إلى انهيار السوق، بينما حقق المتداول 192 مليون دولار أرباحًا في المقابل.

الحوت “المطلع” فتح مركز بيع ضخم جديد يوم الأحد. المصدر: Hypurrscan

اتهامات بـ“تداول داخلي”

أطلق أعضاء من مجتمع العملات المشفرة على المتداول وصف “الحوت المطلع (Insider Whale)” بسبب التوقيت الدقيق والمريب لصفقاته، التي تزامنت مع إعلانات سياسية واقتصادية كبيرة.

ويرى بعض المحللين أن هذا المتداول كان سببًا مباشرًا في موجة التصفية الكبرى التي ضربت أسواق العملات المشفرة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقال المراقب المعروف باسم MLM:

“الجزء المذهل أنه باع على المكشوف ما قيمته تسعة أرقام من البيتكوين والإيثر قبل دقائق فقط من الانهيار.”

وأضاف:

“وهذا فقط ما تم رصده على Hyperliquid، تخيّل ماذا فعل على المنصات المركزية (CEXs) أو في أماكن أخرى.”

وتابع قائلًا:

“أنا متأكد تقريبًا أن هذا الشخص لعب دورًا كبيرًا فيما حدث اليوم.”

وأفاد موقع HyperTracker يوم الأحد بأن أكثر من 250 محفظة فقدت صفة المليونير على منصة Hyperliquid منذ انهيار يوم الجمعة.

في المقابل، قام متداول آخر أكثر تفاؤلاً بفتح مركز شراء (Long) بقيمة 11 مليون دولار باستخدام رافعة مالية تبلغ 40 ضعفًا على البيتكوين.

وقال الباحث يانيس كلوغه من SWP Berlin:

“الناس في عالم العملات المشفرة بدأوا يدركون اليوم معنى الأسواق غير المنظمة: تداول داخلي، فساد، جرائم، وانعدام كامل للمساءلة.”

بينانس تنفي تورطها في انهيار السوق

أُشيع أن منصة بينانس (Binance) ربما كانت طرفًا في الانهيار الأخير، بعد تقارير عن تعطّل دفاتر الأوامر وصانعي السوق، وعدم تنفيذ أوامر وقف الخسارة (Stop-losses)، إضافة إلى تصفية جماعية للمتداولين، في حين قيل إن عدة رموز انهارت أو فقدت ارتباطها السعري (Depegged).

لكن المنصة أصدرت بيانًا للمستخدمين تنفي فيه وقوع انهيار فعلي، مؤكدة أن ما حدث كان مجرد “خلل في العرض”.

وقالت الشركة في بيان يوم الأحد:

“ندرك وجود تكهنات في السوق حول أسباب هذا الحدث، خصوصًا بشأن دور منصة بينانس.”

وأكدت أن محركات المطابقة الأساسية لكل من التداول الفوري (Spot) والعقود الآجلة (Futures)، إلى جانب واجهات API، ظلت تعمل بشكل طبيعي خلال الحدث.

ونفت بينانس أن يكون فقدان الارتباط السعري لعملات USDE وBNSOL وWBETH هو السبب وراء الانهيار، لكنها أعلنت عن تقديم تعويضات تبلغ نحو 283 مليون دولار للمتداولين الذين تمت تصفية مراكزهم أثناء استخدام تلك الأصول كضمانات.

وفي الوقت نفسه، شهد رمز بينانس الأصلي (BNB) انتعاشًا قويًا، حيث ارتفع بنسبة 14% خلال 24 ساعة، متجاوزًا مجددًا مستوى 1,300 دولار.