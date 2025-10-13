انهيار معدلات التمويل في مشتقات العملات المشفرة إلى أدنى مستوياتها منذ 3 سنوات: هل هي إشارة صعودية؟

تام شمس - الاثنين 13 أكتوبر 2025 06:33 مساءً - هبطت معدلات التمويل في أسواق مشتقات العملات المشفرة إلى أدنى مستوياتها منذ ذروة السوق الهابطة في عام 2022، مع ارتفاع مراكز البيع (Shorts) بشكل حاد خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ووفقًا لمزود تحليلات السلسلة Glassnode، الذي نشر تقريره يوم الأحد، فإن هذا الانخفاض الكبير يمثل “أحد أكثر عمليات تصفية الرافعة المالية حدةً في تاريخ العملات المشفرة.”

وأضاف المحللون أن ما حدث يُظهر بوضوح “مدى السرعة التي تم بها تنظيف النظام من الفائض المضاربي.”

تُعد معدلات التمويل (Funding Rates) مدفوعات دورية بين المتداولين في عقود المشتقات الدائمة (Perpetual Futures)، وتهدف إلى إبقاء سعر العقد قريباً من السعر الفوري (Spot Price).

وعندما تكون معدلات التمويل منخفضة جداً أو سلبية، فهذا يعني أن عدد مراكز البيع يفوق مراكز الشراء، ما يشير عادةً إلى أن المضاربين في سوق المشتقات يتوقعون هبوط الأسعار، حيث يدفع المتداولون مقابل الاحتفاظ بمراكز بيعهم المكشوفة.

هل كثرة مراكز البيع قد تدفع الأسعار للصعود؟

رغم أن معدلات التمويل المنخفضة تُعد عادةً إشارة هبوطية، إلا أن انخفاضها الشديد كما هو الحال الآن قد يكون إشارة صعودية (Bullish)، إذ قد يكون السوق في حالة تشبّع بيع مفرط (Oversold)، مما يفتح المجال أمام ارتفاع مفاجئ بفعل "الضغط على البائعين" (Short Squeeze) في حال بدأت الأسعار بالتحسن.

معدلات التمويل هبطت إلى أدنى مستوياتها منذ 2022. المصدر: Glassnode

الأسواق تتعافى تدريجياً

تشير البيانات إلى أن سوق العملات المشفرة بدأ بالفعل بالتعافي، حيث تحوّل مؤشر النسبة بين المراكز الطويلة والقصيرة (Long/Short Ratio) من منصة CoinGlass إلى الاتجاه الصعودي.

فقد أظهرت البيانات أن 54% من المتداولين لديهم نظرة صعودية أو صعودية قوية، بينما 16% محايدون و29% ما زالوا يميلون للهبوط.

كما أضافت CoinGlass أن المراكز الطويلة تشكّل حالياً نحو 60% من السوق، مقابل 40% ما زالت في مراكز بيع.

ومع ذلك، لا تزال معدلات التمويل سلبية قليلاً في كل من عقود البيتكوين (BTC) والإيثر (ETH) الدائمة.

أما في الأسواق الفورية (Spot)، فقد تعافت الأسعار بقوة، حيث ارتفع البيتكوين بأكثر من 5% منذ هبوطه إلى ما دون 110,000 دولار يوم الأحد، بينما استعاد الإيثر نحو 12% بعد أن انخفض إلى أقل من 3,800 دولار.

أكبر تصفية في تاريخ العملات المشفرة

شهدت الأسواق ما يُعرف الآن بـ“الجمعة السوداء للعملات المشفرة”، حيث تبخّر نحو تريليون دولار من القيمة السوقية الإجمالية في غضون ساعات قليلة، وفقاً لبيانات TradingView.

ويُعتقد أن الحيتان الكبيرة قامت بفتح صفقات بيع ضخمة تحسبًا للهبوط قبل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن حزمة رسوم جديدة على الصين يوم الجمعة.

وعندما حدث الانهيار، تمّت تصفية مراكز الرافعة المالية لأكثر من 1.6 مليون متداول كانوا في مراكز شراء (Long).

وأشارت The Kobeissi Letter في تقريرها يوم الأحد إلى أن حجم التداول كان ضخمًا لدرجة أنه أنتج أول شمعة حمراء بقيمة 20 ألف دولار في تاريخ البيتكوين، ما أدى إلى انخفاض في القيمة السوقية بنحو 380 مليار دولار، قبل أن يتشكل قاع حاد على شكل حرف V مع إغلاق مراكز البيع.

وأضاف التقرير أن ما حدث لم يكن فقط أكبر تصفية في تاريخ العملات المشفرة، بل كان أكبر بتسعة أضعاف من الرقم القياسي السابق.

وتُعتبر عمليات تصفية الرافعة المالية (Leverage Flushes) ظاهرة طبيعية في الأسواق، حيث تُسهم في إعادة التوازن بعد فترات من المضاربات المفرطة.