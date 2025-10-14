هل ستتكرر القصة؟ عادةً ما تنهار العملات البديلة قبل انطلاق موسمها

تام شمس - الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 09:34 مساءً - يتكهن محللو العملات المشفرة بأن التصحيح الكبير في نهاية الأسبوع الماضي، الذي محا مليارات الدولارات من السوق، قد يكون مهد الطريق لانطلاق “موسم الألتكوينز 3.0”.

قال المحلل والباحث المعروف باسم Bull Theory يوم الاثنين:

"كل توسّع كبير في سوق العملات المشفرة تخللته تصحيحات حادة تراوحت بين 30% و60%."

في مارس 2020، خسر السوق ما يقرب من 70% من قيمته بسبب صدمة جائحة كورونا، وفي مايو 2021 فقد أكثر من 50%. كما شهدت الدورة الصاعدة السابقة ما لا يقل عن خمس موجات هبوط تراوحت بين 30% و40% في أسعار العملات البديلة.

وأضاف المحلل:

"الانهيار الأخير في أبريل هذا العام جعل الكثيرين يعتقدون أننا دخلنا السوق الهابطة، ومع ذلك، كل واحدة من تلك الانخفاضات بدت وكأنها النهاية، لكنها كانت تسبق أقوى موجات الصعود في الدورة نفسها."

شهدت الدورة السابقة عدة عمليات تصفية كبيرة في سوق الألتكوينز. المصدر: Bull Theory

العملات البديلة ستتعافى

عادةً ما تكون العملات البديلة الأكثر تضررًا خلال هذه التصحيحات العنيفة وقد حدث ذلك بالفعل في عطلة نهاية الأسبوع، حيث هبطت عملة XRP بنحو 18%، وSolana المُرمز (SOL) بنسبة 22%، وDogecoin المُرمز (DOGE) بنسبة 28%، وCardano المُرمز (ADA) بنسبة 25%، وChainlink المُرمز (LINK) بنسبة 26% خلال يوم واحد فقط.

قال المحلل Ash Crypto:

"بعد انهيار مارس 2020، شهدنا موسم ألتكوينز ضخماً ارتفعت فيه العملات بين 25 و100 ضعفاً. أعتقد أن ذلك سيحدث مجددًا."

في الوقت نفسه، أشار المحلل Merlijn The Trader إلى ظهور إشارة فنية على مخطط البيتكوين مقابل الألتكوينز (BTC/Alts) تُشبه ما حدث في 2017 و2021 وهي تقاطع صاعد شهري لمؤشر MACD، يُعرف بأنه مؤشر رئيسي لانطلاق موسم الألتكوينز.

الأنماط البيانية تُشبه دورات السوق السابقة. المصدر: Merlijn The Trader

القيمة السوقية للعملات المشفرة تتراجع دون 4 تريليونات دولار

تراجعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة مرة أخرى تحت حاجز 4 تريليونات دولار النفسي يوم الثلاثاء، على الرغم من حالة التفاؤل السائدة بشأن التعافي واحتمال بدء موسم الألتكوينز.

قاد البيتكوين (BTC) التراجعات بانخفاض قدره 1.4% خلال اليوم ليهبط دون 113,500 دولارًا صباح الثلاثاء، بينما حققت بعض العملات البديلة مكاسب يومية طفيفة.

كما انخفض مؤشر هيمنة البيتكوين (Bitcoin Dominance) وهو مؤشر رئيسي يقيس أداء العملات البديلة لأول مرة منذ خمسة أسابيع، حيث تراجع إلى ما دون 59%، بحسب بيانات TradingView.