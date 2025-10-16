تمرد المساهمين يهدد اندماج Strive مع شركة Semler Scientific

تام شمس - الخميس 16 أكتوبر 2025 03:00 مساءً - رفع أحد مساهمي شركة Semler Scientific، المتخصصة في تكنولوجيا الرعاية الصحية، دعوى قضائية تهدف إلى منع عملية الاندماج المقترحة مع شركة Strive، وهي شركة لإدارة الأصول تحولت مؤخرًا إلى شركة خزانة بيتكوين بقيادة المرشح الرئاسي الأمريكي السابق فيفيك راماسوامي.

ووفقًا للشكوى المقدّمة أمام المحكمة الفيدرالية في المنطقة الشمالية من ولاية إلينوي، اتهم المدّعي تيري تران (Terry Tran) شركة Semler Scientific وأعضاء مجلس إدارتها بانتهاك المادتين 14(a) و20(a) من قانون الأوراق المالية لعام 1934، واللتين تحظران استخدام مواد تصويت مضللة للمساهمين وتحمّلان قادة الشركة المسؤولية عن تلك الانتهاكات.

وجاء في نص الشكوى:

"إن بيان التسجيل يحتوي على ثغرات جوهرية ومضللة فيما يتعلق بالتأثيرات المالية للصفقة المقترحة على الشركة المدمجة وعدالتها المالية."

وبموجب الصفقة التي أُعلن عنها في سبتمبر الماضي، تعتزم Strive وهي شركة إدارة أصول اندمجت مؤخرًا مع Asset Entities لتتحول إلى شركة خزانة بيتكوين مدرجة في البورصة الاستحواذ على Semler Scientific من خلال صفقة تبادل أسهم.

وسيحصل مساهمو Semler على 21.05 سهمًا من الفئة (A) من أسهم Strive مقابل كل سهم واحد من أسهم Semler يمتلكونه.

الدعوى: مجلس إدارة Semler "ضلل المساهمين"

تزعم الدعوى أن مجلس إدارة Semler، بمن فيهم الرئيس التنفيذي دوغلاس ميرفي-شوتوريان (Douglas Murphy-Chutorian)، وأعضاء المجلس إريك سيمبلر (Eric Semler)، وويليام تشانغ (William Chang)، ودانيال ميسينا (Daniel Messina)، أخفوا تفاصيل جوهرية تتعلق بعدالة الصفقة وتأثيرها المالي على المساهمين.

ويطالب المدّعي المحكمة بإيقاف التصويت على الصفقة أو منع تنفيذ أي خطوات نحو إتمام الاندماج حتى تصدر الشركة إفصاحات تصحيحية تعالج الثغرات في بيان المساهمين (proxy statement). وفي حال كانت الصفقة قد اكتملت بالفعل، يسعى تران إلى إبطال الاندماج أو الحصول على تعويضات مالية.

وإذا منحت المحكمة أمرًا قضائيًا بوقف العملية، فقد يواجه الاندماج تأخيرات كبيرة.

القضية، التي رُفعت يوم الثلاثاء، تتولاها شركة المحاماة Ademi & Fruchter المتخصصة في قضايا الأوراق المالية ومقرها ولاية ويسكونسن.

Semler Scientific وStrive ضمن أكبر حائزي بيتكوين

تُعد Semler Scientific شركة تكنولوجيا طبية تبنّت البيتكوين كأصل احتياطي أساسي في خزائنها منذ عام 2024، وواصلت منذ ذلك الحين زيادة حيازاتها عبر عمليات شراء متعددة.

أما Strive، التي أسسها فيفيك راماسوامي، فتُعد من اللاعبين الجدد في سوق خزانة البيتكوين العامة.

ووفقًا لبيانات BitcoinTreasuries.Net، تحتل الشركتان المرتبتين 17 و20 عالميًا من حيث حجم حيازاتهما من البيتكوين، بـ5,885 BTC و5,021 BTC على التوالي.

في المقابل، تواصل شركة Strategy ، بقيادة مايكل سايلور، تصدّر القائمة العالمية بـ640,250 بيتكوين، تليها MARA Holdings بـ53,250 BTC، ثم Twenty One Capital المُرمز (XXI) المدعومة من Cantor Fitzgerald بـ43,514 BTC.

وفي المراتب الأدنى من القائمة، تبرز كل من Strive وSemler Scientific كوافدين صغيرين نسبيًا ولكن بارزين بين الشركات العامة المالكة للبيتكوين، إذ تحتلان المرتبتين 17 و20 على التوالي، بحيازات تبلغ 5,885 BTC و5,021 BTC.