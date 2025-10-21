رئيس Polygon يقول إنه بدأ “يشكك في ولائه” لإيثريوم

تام شمس - الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 04:46 مساءً - وجّه سانديب نايلوال، الشريك المؤسس لشركة Polygon والرئيس التنفيذي لمؤسسة Polygon Foundation، انتقادات حادة لقيادة شبكة إيثريوم، متهمًا إياها بتقليل شأن Polygon وعدم الاعتراف بها كطبقة ثانية حقيقية لإيثريوم، رغم مساهماتها الكبيرة في تطوير النظام البيئي للشبكة.

وقال نايلوال في منشور له على منصة X يوم الاثنين إنه بدأ "يشكك في ولائه لإيثريوم" لا سيما تجاه مؤسسة إيثريوم والمجتمع المحيط بها، اللذين بحسب قوله لم يقدّما أي دعم مباشر لـ Polygon.

وأضاف:

"بل على العكس تمامًا، لقد منحت ولائي لإيثريوم رغم أن ذلك ربما كلّفني مليارات الدولارات من تقييم Polygon لو أننا اخترنا تقديم أنفسنا كشبكة Layer 1 مستقلة."

المصدر: Sandeep Nailwal

وتابع نايلوال قائلاً:

"مجتمع إيثريوم بأكمله كان في حالة فوضى منذ فترة طويلة. أعتقد أن هذا المجتمع بحاجة إلى أن ينظر إلى نفسه بجدية."

أثار منشور نايلوال ردًّا من فيتاليك بوترين، الشريك المؤسس لإيثريوم، الذي حرص على الاعتراف بإنجازات Polygon داخل النظام البيئي لإيثريوم، مشيرًا إلى أنها تستضيف أكبر منصة توقعات في العالم (Polymarket)، وساهمت في تطوير تقنية zk-EVM المتقدمة وغيرها من الابتكارات.

كما أثنى بوترين على مساهمات نايلوال الشخصية من خلال مشروع CryptoRelief، الذي موّل أبحاثًا طبية وبنى تحتية حيوية في الهند.

انتقادات متزايدة لمؤسسة إيثريوم

نايلوال ليس الوحيد الذي وجه انتقادات لاذعة لمؤسسة إيثريوم (EF)، التي شهدت تغييرات إدارية كبيرة خلال الأشهر الـ12 الماضية.

فقد استشهد نايلوال بمنشور للباحث السابق في المؤسسة بيتر سيلاجَي (Péter Szilágyi)، الذي شارك رسالة عمرها 18 شهرًا عبّر فيها عن إحباطه من بيئة العمل داخل المؤسسة، كما أشار إلى انسحاب المطور المبكر إريك كونر (Eric Conner) في يناير الماضي، والذي غادر بسبب مخاوف من قرارات القيادة التي يتخذها بوترين.

وفي المقابل، تلقى نايلوال دعمًا من شخصيات في نظام Solana، من بينهم راج جوكال، الشريك المؤسس لـ Solana، وأوستن فيديرا، الرئيس السابق للاستراتيجية في مؤسسة Solana، واللذان اقترحا أن تتعاون Polygon مع Solana أو حتى تتحول إلى طبقة ثانية على شبكتها المنافسة لإيثريوم.

Polygon ليست طبقة ثانية “كاملة” في نظر بوترين

ورغم إشادة بوترين، أوضح أن Polygon لا تزال تفتقر إلى نظام إثبات (Proof System) يمنحها مستوى الأمان الكامل الذي يُفترض في شبكات الطبقة الثانية لإيثريوم، ردًا على ادعاء نايلوال بأن المجتمع لا يعتبرها كذلك.

وأشار بوترين إلى أن Polygon يمكنها اعتماد تقنية ZK جاهزة من الأنظمة الحالية لتفعيل آلية إثبات متكاملة، مضيفًا أن التكنولوجيا تطورت كثيرًا وأصبحت تكلفة الإثبات لا تتجاوز 0.0001 دولار لكل معاملة.

المصدر: Vitalik Buterin

حتى الآن، لم يرد نايلوال على تعليقات بوترين.