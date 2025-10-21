Coinbase تنفق 25 مليون دولار لإحياء بودكاست من أيام السوق الصاعدة السابقة

تام شمس - الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 04:46 مساءً - أنفقت منصة تداول العملات المشفّرة Coinbase مبلغ 25 مليون دولار لشراء وحرق رمز غير قابل للاستبدال (NFT) خُصص لإحياء البودكاست الشهير سابقًا UpOnly الذي كان من أبرز برامج الكريبتو خلال دورة الازدهار عام 2021.

وأكد الرئيس التنفيذي Coinbase براين أرمسترونغ يوم الثلاثاء أن "الشائعات صحيحة"، موضحًا أن الشركة اشترت الرمز غير القابل للاستبدال لإعادة إطلاق بودكاست UpOnly بموسم جديد.

وأظهرت بيانات Arkham Intelligence على السلسلة أن Coinbase أرسلت 25 مليون دولار من عملة USDC إلى محفظة يتحكم فيها مقدم البرنامج والمُؤثر في مجال الكريبتو جوردان فيش، المعروف باسم Cobie.

كان البودكاست الأصلي يحظى بشعبية واسعة خلال سوق الكريبتو الصاعدة عام 2021، حيث استضاف شخصيات بارزة من الصناعة، وكان يحظى برعاية من منصة FTX قبل انهيارها.

وتم رفع آخر حلقة من UpOnly على يوتيوب في ديسمبر 2022 بعد وقت قصير من سقوط FTX.

وفي مايو الماضي، كتب Cobie على منصة X قائلًا:

"لم أعد صاحب القرار في ما إذا كان UpOnly سيعود. السلطة الآن مخزّنة داخل هذا الـNFT الذي أنشأته. عندما يُحرَق الرمز، سيُعاد تشغيل البودكاست."

ورغم أن الرمز كان معروضًا للبيع على OpenSea، فإن أعلى عرض وصل إلى 4.7 إيثريوم فقط (نحو 18,500 دولار) ما يعني أن كوينبيس دفعت أكثر من 1,300 ضعف قيمته السوقية!

وبهذا السعر، أصبح الرمز الخامس الأغلى في تاريخ مبيعات الـNFT.

وأشارت Cointelegraph إلى أنها تواصلت مع كوينبيس للتعليق، لكنها لم تتلقَّ ردًا فوريًا.

المصدر: Brian Armstrong

“Unc Only”.. مزاح كوبي بعد العودة

رد Cobie مازحًا على منصة X قائلاً:

"يا رجل، ما هذا بحق الجحيم؟ لقد مرت ثلاث سنوات منذ أن انتهى UpOnly. كنت في العشرينات حين بدأ، والآن شعري رمادي! سنعيد تسميته إلى Unc Only وسأنفق 25 مليون دولار على جراحة تجميلية. أراكم قريبًا."

لترد عليه كوينبيس بالقول:

"حان وقت البث يا عم (Unc)!"

يصف UpOnly نفسه بأنه "بودكاست يضع الترفيه قبل المعلومات… وغالبًا لا يحتوي على أي منهما."

صعود وهبوط عملات الميم بعد الخبر

تسببت أنباء صفقة كوينبيس في انفجار أسعار عملات الميم المرتبطة بالبث.

فقد ارتفع رمز UPONLY المبني على شبكة Base التابعة لكوينبيس بنسبة 7,900% قبل أن ينهار لاحقًا، بينما قفز رمز COBIE على الشبكة نفسها بنسبة 5,800%، وفقًا لبيانات DEX Screener.

كما ارتفع رمز UPONLY على شبكة سولانا (Solana) بنسبة نحو 250% في الوقت ذاته.

وقال المستثمر في الكريبتو المعروف باسم Rune:

"عملة الميم UPONLY على سولانا وصلت إلى 50 مليون دولار في 2024 دون أن يُستأنف البودكاست. والآن بعد أن أنفقت Coinbase 25 مليونًا لإعادته، فلنرفع عملة Base إلى 500 مليون دولار!"