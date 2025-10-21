مستشار ترامب: من المرجح انتهاء إغلاق الحكومة الأمريكية هذا الأسبوع

تام شمس - الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 11:52 مساءً - قال كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي في البيت الأبيض، إن الإغلاق الحكومي الأمريكي المستمر منذ ثلاثة أسابيع "من المرجح أن ينتهي خلال هذا الأسبوع" في خطوة قد تُعيد الزخم إلى الجهود التنظيمية في قطاع الكريبتو.

هاسيت في مقابلة مع برنامج Squawk Box على قناة CNBC يوم الاثنين:

“أعتقد أن إغلاق شومر سينتهي على الأرجح هذا الأسبوع.”

وأشار إلى زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، الذي حمّله الجمهوريون مسؤولية تعطيل عمل الحكومة.

وأضاف هاسيت:

“سيتحرك الديمقراطيون المعتدلون لإعادة فتح الحكومة، وعندها يمكننا التفاوض بشأن السياسات التي يريدون مناقشتها بطريقة نظامية.”

لكنّه حذّر من أنه إذا فشلت تلك الجهود، فقد تلجأ إدارة ترامب إلى “إجراءات أقوى” لإجبار الديمقراطيين على التعاون.

يُذكر أن هاسيت من المؤيدين البارزين للكريبتو، وقد كشف في وقت سابق من هذا العام عن امتلاكه أصولاً تفوق قيمتها مليون دولار في شركة Coinbase.

كما يُعدّ أحد أبرز ثلاثة مرشحين لدى ترامب لخلافة جيروم باول في رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي في مايو 2026.

المصدر: CNBC

الإغلاق الحكومي يجمّد زخم صناديق ETF الخاصة بالعملات البديلة

دخل الإغلاق الحكومي الأمريكي، الذي بدأ في الأول من أكتوبر، يومه العشرين، ليصبح ثالث أطول إغلاق في تاريخ البلاد.

وتواجه هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تراكمًا في طلبات صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) الخاصة بعملات مثل لايتكوين (LTC) وريبل (XRP) وسولانا (SOL)، حيث تأخرت قرارات الموافقة النهائية بسبب أزمة الموازنة.

كما توقفت تطورات تنظيمية أخرى مرتبطة بالكريبتو في انتظار انتهاء الإغلاق، من بينها اجتماع عقد منتصف سبتمبر بين مشرّعين أمريكيين ورجل الأعمال مايكل سايلور، الرئيس التنفيذي لشركة Strategy، و17 من قادة الصناعة، لمناقشة خطة "الاحتياطي الاستراتيجي للبيتكوين" التي طرحها ترامب.

وكان أحد أبرز محاور الاجتماع مشروع قانون "BITCOIN Act" الذي ترعاه السيناتور سينثيا لوميس، والذي يهدف إلى تسهيل شراء البيتكوين بطرق لا تُثقل الموازنة العامة.

الديمقراطيون يلتقون قادة الكريبتو هذا الأسبوع

ورغم استمرار الإغلاق، لم تتوقف الجهود التنظيمية بالكامل، إذ من المقرر أن يستضيف عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين اجتماع مائدة مستديرة يوم الأربعاء مع مسؤولي شركات Coinbase، سيركل، وريبل وغيرها، لمناقشة سبل دفع مشروع قانون تنظيم سوق الكريبتو الأمريكي إلى الأمام.

ورغم تفاؤل هاسيت، تُظهر بيانات منصة Polymarket أن هناك احتمالًا بنسبة 71% أن يستمر الإغلاق أكثر من 30 يومًا، أي حتى نهاية أكتوبر على الأقل.