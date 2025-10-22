هونغ كونغ توافق على أول صندوق Solana فوري قبل الولايات المتحدة

تام شمس - الأربعاء 22 أكتوبر 2025 05:58 مساءً - منحت هونغ كونغ موافقتها على أول صندوق تداول فوري (ETF) لعملة Solana، ليصبح ثالث صندوق كريبتو فوري توافق عليه المدينة بعد البيتكوين والإيثريوم.

وبحسب تقرير لصحيفة هونغ كونغ إيكونوميك تايمز الصادر يوم الأربعاء، وافقت لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ (SFC) على صندوق China Asset Management (Hong Kong) Solana ETF، الذي سيتم إدراجه في بورصة هونغ كونغ.

سيتيح الصندوق التداول والتسوية باليوان الصيني والدولار الأمريكي معًا، إذ يتكون كل عقد تداول من 100 سهم بحد أدنى للاستثمار يبلغ نحو 100 دولار. ومن المتوقع أن يبدأ التداول رسميًا يوم الاثنين المقبل.

سيتم تشغيل منصة تداول الأصول الرقمية الخاصة بالصندوق عبر منصة OSL Exchange، بينما ستتولى شركة OSL Digital Securities دور الوصي الفرعي (Sub-Custodian).

حددت شركة ChinaAMC رسوم إدارة بنسبة 0.99%، مع سقف إجمالي لرسوم الحفظ والإدارة يبلغ 1% من صافي قيمة أصول الصندوق الفرعي، ما يرفع نسبة المصروفات السنوية التقديرية إلى 1.99%.

هونغ كونغ تعزز ريادتها في صناديق الكريبتو

تُعرف شركة ChinaAMC في (Hong Kong) بالفعل بأنها أول من أطلق صناديق تداول فورية للبيتكوين (BTC) والإيثر (ETH) في آسيا، بعد حصولها على الموافقة في وقت سابق من هذا العام.

تأتي موافقة هونغ كونغ على صندوق Solana الفوري (SOL) في ظل اتجاه عالمي مشابه؛ فقد كانت البرازيل أول دولة تتيح تداول صندوق Solana الفوري في بورصتها الوطنية العام الماضي، متقدمةً بذلك على معظم الأسواق العالمية.

ظلّ سعر سولانا (Solana) شبه مستقر. المصدر: CoinMarketCap

وفي أبريل 2025، أطلقت كندا أيضًا صناديق Solana الفورية، بعد أن منحت هيئة الأوراق المالية في أونتاريو (OSC) الضوء الأخضر لمديري الأصول Purpose وEvolve وCI و3iQ لإصدار صناديق تحتفظ بأصول Solana.

أما كازاخستان فقد انضمت مؤخرًا إلى القائمة بإطلاق أول صندوق بيتكوين فوري (BETF) في بورصة Astana International Exchange، مع تعيين BitGo كوصي منظم للأصول الرقمية.

في المقابل، ما زالت الولايات المتحدة متأخرة، إذ لم تصدر أي موافقة رسمية بعد على صندوق Solana فوري.

Bitwise: شبكة Solana ستكون “وول ستريت الجديدة”

قال مات هوغان، كبير مسؤولي الاستثمار في Bitwise، إن Solana مرشحة لتصبح الشبكة الأساسية في وول ستريت من خلال دورها المتزايد في العملات المستقرة (Stablecoins) وترميز الأصول الواقعية (RWA)، واصفًا إياها بأنها “وول ستريت الجديدة”.

وفي حوار مع Akshay BD من مؤسسة Solana في وقت سابق من الشهر، أوضح هوغان أن الجهات المالية التقليدية تعتبر البيتكوين أصلًا تجريديًا للغاية، لكنها ترى في العملات المستقرة وسيلة لتحويل نظام المدفوعات، وفي ترميز الأصول ثورةً قادمة في أسواق الأسهم والسندات والسلع والعقارات.

وأضاف هوغان أن سرعة Solana وكفاءتها العالية وقدرتها على إنهاء المعاملات بسرعة تجعلها الخيار الأكثر جذبًا للمستثمرين المؤسسيين عند تقييم البنية التحتية البلوكتشينية.