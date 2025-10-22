الرئيس التنفيذي لشركة Coinbase يكشف: “المعاملات الخاصة” قادمة إلى Base

تام شمس - الأربعاء 22 أكتوبر 2025 06:37 مساءً - قال الرئيس التنفيذي لشركة Coinbase، براين أرمسترونغ، إن فريقه يقترب من إتاحة المعاملات الخاصة بالعملات المستقرة على شبكة Base، وهي شبكة الطبقة الثانية المبنية على إيثريوم، في خطوة قد تمثّل دفعة كبيرة نحو تعزيز الخصوصية في سلاسل الكتل العامة.

وكتب أرمسترونغ في منشور عبر منصة X يوم الثلاثاء:

“Base تعمل على بناء معاملات خاصة.”

وأشار إلى أن Coinbase استحوذت في مارس على منصة الخصوصية المشفّرة Iron Fish لتحقيق هذا الهدف.

وقد تساءل العديد من المعلقين عمّا إذا كانت حلول الخصوصية الجديدة ستتطلّب إجراءات “اعرف عميلك” (KYC)، لكن أرمسترونغ لم يُجب عن هذه المخاوف، واكتفى بالقول إن المزيد من التفاصيل سيُكشف عنها قريبًا.

المصدر: Brian Armstrong

يسعى بعض المستخدمين إلى المعاملات المحمية بالخصوصية لأنها تساعد في حماية بياناتهم المالية وإخفاء معاملاتهم عن الرقابة العامة، مما يقلل مخاطر الاستهداف من قبل المخترقين أو المحتالين.

إلا أن هذا النوع من التقنيات يواجه تضييقًا قانونيًا متزايدًا؛ إذ تم ملاحقة أبرز مطوّري حلول الخصوصية في عالم الكريبتو قضائيًا، مثل أليكسي بيرتسيف ورومان ستورم مطوري Tornado Cash، إضافة إلى مؤسسي محفظة Samourai، كيون رودريغيز وويليام لونيرغان هيل.

حلّ Iron Fish ليس “خاصًا بالكامل”

مع ذلك، قد لا تكون المعاملات على شبكة Base “خاصة بالكامل”، إذا تمّ تطبيقها بالاعتماد على البنية الحالية لـ Iron Fish.

فوفقًا لموقع Iron Fish الرسمي، تستخدم المنصة أدلة المعرفة الصفرية (ZK-proofs) إلى جانب ما يُعرف بـ “مفاتيح العرض” (View Keys) للحفاظ على الخصوصية، مع إمكانية الكشف عن البيانات عند طلبها من الجهات الضريبية أو السلطات المختصة.

يحصل المستخدمون على هذه المفاتيح عند إنشاء حساب على Iron Fish، ما يتيح لهم مشاركة بيانات عرض محدودة (“وصول للقراءة فقط”) مع الجهات التنظيمية في حال طُلب منهم ذلك.

كما تتيح أدلة ZK للمستخدمين إثبات صحة المعلومات دون الكشف الكامل عنها، مما يوفر توازنًا بين الخصوصية والامتثال.

Iron Fish تستخدم نظام مراقبة لحماية الشبكة

تستفيد حلول الخصوصية في Iron Fish من جسر البلوكشين ChainPort، الذي يوفّر نظام كشف تهديدات آنية لضمان أن “الأموال النظيفة فقط” تدخل إلى شبكة Iron Fish.

وتدعم المنصة بالفعل المعاملات الخاصة على أكثر من 20 بلوكشين، بما في ذلك Base، حيث تتيح نسخة خاصة من العملة المستقرة USDC المغلّفة عبر جسر ChainPort.