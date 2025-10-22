مشروع Kadena يلوم “الظروف السوقية” على انسحاب فريقه المؤسس وانهيار عملته بنسبة 60٪

تام شمس - الأربعاء 22 أكتوبر 2025 06:37 مساءً - انهار الرمز الأصلي لشبكة Kadena من الطبقة الأولى بنسبة 60٪ خلال 90 دقيقة يوم الثلاثاء، بعد إعلان الفريق المؤسس عن تصفية المشروع ووقف جميع عمليات الصيانة على الشبكة بسبب ما وصفه بـ“الظروف السوقية”.

وقالت الشركة في منشور على منصة X يوم الثلاثاء:

“لم نعد قادرين على مواصلة العمليات التجارية، وسنوقف فورًا جميع أنشطة الشركة والصيانة الفعّالة لشبكة Kadena.”

وأضافت:

“نحن ممتنون للغاية لكل من شارك في هذه الرحلة معنا. نأسف لأننا، بسبب الظروف السوقية، غير قادرين على مواصلة دعم وتطوير هذا الابتكار اللامركزي الفريد.”

المصدر: Kadena

أُطلقت Kadena في عام 2016 على يد ستيوارت بوبجوي وويل مارتينو.

كان بوبجوي سابقًا رئيس مركز JPMorgan للتميز في تقنية البلوكتشين، بينما شغل مارتينو، الرئيس التنفيذي السابق لـ Kadena، منصب قائد تقني في لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ضمن فريق العملات المشفرة قبل أن يتفرغ للمشروع.

يمثّل الإغلاق دليلًا على الصعوبة التي تواجهها سلاسل البلوكتشين الصغيرة في بناء قاعدة مستخدمين مستدامة وتحقيق أرباح، وسط منافسة شرسة من الشبكات الكبرى مثل Ethereum وSolana.

بلغت قيمة رمز KDA ذروتها عند نحو 4 مليارات دولار في نوفمبر 2021، لكنها انخفضت الآن إلى 30.9 مليون دولار، وفق بيانات CoinGecko.

تغيّر سعر KDA خلال الأسبوع الماضي. المصدر: CoinGecko

الشبكة ستظل على الإنترنت رغم توقف الشركة

أوضحت Kadena أنها ستحتفظ بفريق صغير لإدارة مرحلة الإنهاء، إلا أن المدققين المستقلين سيتمكنون من مواصلة معالجة المعاملات وتعدين الكتل على شبكة إثبات العمل الخاصة بها.

وأضافت:

“شبكة Kadena لا تملكها الشركة ولا تُدار من قبلها. فباعتبارها بلوكتشين لامركزي بالكامل قائمًا على إثبات العمل والعقود الذكية، تُدار الشبكة من قبل المعدّنين المستقلين، بينما تُشغّل العقود والبروتوكولات على السلسلة من قِبل مطوّريها المستقلين.”

وأشارت إلى أنها ستوفّر قريبًا نسخة برمجية جديدة (binary) تضمن استمرار الشبكة دون تدخلها، داعية جميع مشغّلي العُقد إلى الترقية في أسرع وقت ممكن.

مصير رموز KDA غير الموزعة

أكدت الشركة أن رمز KDA سيستمر في التداول، وأنها ستتشاور مع المجتمع حول كيفية توزيع 83.7 مليون رمز KDA المقرر إطلاقها في نوفمبر 2029.

كما يوجد 566 مليون رمز KDA إضافي سيتم توزيعها كمكافآت تعدين حتى عام 2139، بحسب ما أوضحت Kadena.