تطبيق Relai المخصص للبيتكوين يحصل على موافقة الاتحاد الأوروبي بموجب لائحة MiCA

تام شمس - الجمعة 24 أكتوبر 2025 05:52 مساءً - حصل تطبيق Relai السويسري، المخصص حصراً للاستثمار في البيتكوين، على الضوء الأخضر من الاتحاد الأوروبي ليصبح أحدث مزوّد خدمات أصول مشفّرة (CASP) يحصل على ترخيص رسمي بموجب اللائحة الأوروبية للأسواق في الأصول المشفّرة (MiCA).

ووفقاً للسجلات الرسمية، منحت هيئة الأسواق المالية الفرنسية (AMF) يوم الخميس ترخيص MiCA لتطبيق Relai.

وقال جوليان لينيغر، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـRelai، في بيان نُشر يوم الجمعة عبر Cointelegraph:

“نحن فخورون للغاية بكوننا من أوائل شركات البيتكوين التي تحصل على ترخيص MiCA، ونتطلع إلى التوسع أولاً في فرنسا، ثم في بقية أوروبا لاحقاً.”

تأسس Relai في مدينة زيورخ عام 2020، ويعمل كتطبيق مخصص حصرياً للبيتكوين (BTC) يتيح للمستخدمين شراء وبيع وتوفير البيتكوين مع الاحتفاظ الكامل بالتحكم الذاتي في الأصول، ما يمنحهم السيطرة الكاملة على محافظهم.

إنجاز مهم لصناعة البيتكوين في أوروبا

يتيح الحصول على ترخيص MiCA لتطبيق Relai تقديم خدمات استثمارية منظمة متعلقة بالبيتكوين داخل تطبيقه.

ومع هذا الترخيص، أصبح Relai مخوّلاً لدعم التحويلات المصرفية ضمن منطقة المدفوعات الأوروبية الموحدة (SEPA) وتقديم حدود تداول أعلى مقابل اليورو.

وقال آدم بيليكان، الشريك المؤسس لـRelai EU، إن حصول التطبيق على ترخيص MiCA يمثل اختراقاً تنظيمياً مهماً ليس فقط للمنصة، بل لصناعة البيتكوين الأوروبية بأكملها.

“هدفنا واضح: إيصال البيتكوين إلى أكبر عدد ممكن من الناس بطريقة بسيطة، آمنة، ومنظمة.”

الشريكان المؤسسان لتطبيق Relai، جوليان لينيغر (يسار) وآدم بيليكان. المصدر: Relai

يتماشى الحصول على ترخيص MiCA مع خطة Relai الاستراتيجية، إذ كانت الشركة قد أعلنت أواخر عام 2024 نيتها التقدم للحصول على الترخيص بعد أن جمعت 12 مليون دولار في جولة تمويل من الفئة A قادتها شركة رأس المال المخاطر الأمريكية Ego Death Capital، بمشاركة Plan B Bitcoin Fund وTimechain وSolit Group.

ويأتي هذا الإعلان بعد يوم واحد من إعلان منصة Blockchain.com، إحدى أقدم منصات العملات المشفرة التي تقدم خدمات المحفظة ومستكشف البلوكشين، عن حصولها أيضاً على ترخيص MiCA من هيئة الخدمات المالية المالطية.