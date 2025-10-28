استخدام العملات المستقرة يتزايد في فنزويلا وسط تهديدات الحرب والعقوبات المستمرة

تام شمس - الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 08:50 صباحاً - تتعمّق اعتماد فنزويلا على العملات المستقرة المرتبطة بالدولار الأمريكي في ظل تهديدات الحرب الجديدة، والعقوبات المفروضة، والتضخّم المفرط في عملة البوليفار.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، نشرت وزارة الدفاع الأمريكية أحدث حاملات الطائرات التابعة لها في منطقة الكاريبي بالقرب من فنزويلا، بعد أن ألمح الرئيس دونالد ترامب إلى نيّته شنّ ضربات عسكرية ضد عصابات المخدرات العاملة في البلاد.

واتهم ترامب عصابات فنزويلية بتهريب المواد المخدّرة إلى الولايات المتحدة، مما يغذّي أزمة الأفيون والمخدرات هناك، بينما رفض الرئيس نيكولاس مادورو هذه الادعاءات، مطالبًا ترامب بـ”الامتناع عن إشعال حرب”.

JUST IN: 🇻🇪🇺🇸 Venezuelan President Nicolas Maduro says he does not want war with the United States.



"No crazy war…please, please, please." pic.twitter.com/d3XwzEiGsY — BRICS News (@BRICSinfo) October 24, 2025

— BRICS News (@BRICSinfo)

وقد تؤدي هذه التطورات إلى مزيد من عدم الاستقرار المالي بالنسبة للمواطنين الفنزويليين الذين يعتمدون على العملات المستقرة مثل تيثِر (USDT) لحماية مدخراتهم من التبخر وسط معدلات تضخم تتجاوز المئة بالمئة في البوليفار.

وتُعرف العملات المستقرة في فنزويلا على نطاق واسع باسم “دولارات باينانس”، وأصبحت تُستخدم في المدفوعات اليومية بعد أن تراجعت احتياطيات الدولار الأمريكي في البلاد بشكل كبير.

كما لجأت الحكومة الفنزويلية إلى استخدام العملات المستقرة لتسهيل تجارة النفط مع حلفائها، من بينهم روسيا، التي وقّعت معها اتفاقية شراكة استراتيجية يوم الاثنين الماضي.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن مادورو نجح في “إعادة توصيل الاقتصاد الفنزويلي بالعملات المستقرة”، مما جعل فنزويلا أول دولة في العالم تدير جزءًا كبيرًا من ماليتها العامة عبر العملات المشفرة.

وأضاف التقرير أن العملات المستقرة تمثل الآن ما يصل إلى نصف العملات الصعبة التي تدخل الاقتصاد الفنزويلي بطريقة قانونية.

فنزويلا تحتل المرتبة الرابعة في تبنّي العملات المشفرة في أمريكا اللاتينية

ساهم التضخم الثلاثي الأرقام والعقوبات الدولية في جعل فنزويلا رابع أكبر دولة في أمريكا اللاتينية من حيث حجم التعاملات بالعملات المشفرة، بإجمالي 44.6 مليار دولار من يوليو 2024 إلى يونيو 2025، وفقًا لمنصة التحليلات Chainalysis.

وجاءت فنزويلا خلف البرازيل والأرجنتين والمكسيك، وهي دول ذات تعداد سكاني أكبر.

سياسية فنزويلية تستخدم العملات المشفرة لحماية أصولها

من بين أبرز المتبنّين للعملات المشفرة في فنزويلا ماريا كورينا ماتشادو، المرشحة الرئاسية السابقة، التي تستخدم البيتكوين (BTC) لحماية أصولها من المصادرة.

For the first time in history, the Nobel Peace Prize was awarded to a Bitcoiner.



Congratulations to Maria Corina Machado, and also to @HRF who continues to explain to the world what is so obvious to so many-



Bitcoin IS human rights pic.twitter.com/92cHOieeEb — Jeff Park (@dgt10011) October 10, 2025

— Jeff Park (@dgt10011)

وقد حصلت مؤخرًا على جائزة نوبل للسلام تقديرًا لنضالها من أجل استعادة الديمقراطية في فنزويلا ومقاومتها السلمية لنظام مادورو الاستبدادي.

ومنذ وصول مادورو إلى السلطة عام 2013، غادر نحو 8 ملايين فنزويلي البلاد بسبب التضخم الهائل، ونقص الغذاء والدواء، وانعدام الأمن العام.

وأدّى فقدان الكثيرين إمكانية الوصول إلى حساباتهم البنكية إلى الاعتماد على العملات المشفرة والعملات المستقرة مثل USDT كوسيلة لحفظ القيمة وتحويل ما تبقى من ثرواتهم إلى خارج البلاد.