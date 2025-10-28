Citi تستهدف مدفوعات العملات المستقرة عبر شراكة جديدة مع Coinbase

تام شمس - الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 09:34 صباحاً - قد تصبح Citigroup واحدة من أولى البنوك الكبرى في وول ستريت التي تقدم خدمات المدفوعات بالعملات المستقرة، في خطوة تمثل محطة مهمة في التوسع المؤسسي لاعتماد الدولارات المُرمّزة بعد إقرار قانون GENIUS في وقت سابق من هذا العام.

وبحسب تقرير بلومبرغ، دخلت Citi في شراكة مع منصة تداول العملات المشفّرة Coinbase لتوسيع قدراتها في مجال الأصول الرقمية، مع التركيز في البداية على تسهيل انتقال الأموال بين العملات التقليدية والعملات المشفّرة.

وقالت ديبوباما سين، رئيسة قسم المدفوعات في Citi، إن عملاء البنك يسعون بشكل متزايد إلى حلول دفع أكثر برمجة ومرونة وسرعة وكفاءة، مع إمكانية الوصول إلى خدمات الدفع على مدار الساعة.

وأضافت سين أن Citi “تستكشف حلولًا لتمكين مدفوعات العملات المستقرة على السلسلة لعملائها في المستقبل القريب، مؤكدة أن “العملات المستقرة ستكون أداة إضافية في منظومة المدفوعات الرقمية، وستساهم في توسيع السوق وتحسين وظائف الخدمات المقدمة للعملاء.”

ولا يُعد تركيز Citi على العملات المستقرة مفاجئًا، إذ تأتي هذه التطورات بعد شهر فقط من رفع البنك لتوقعاته بشكل كبير بشأن سوق الدولار الرقمي. ويتوقع الآن أن يصل حجم سوق العملات المستقرة إلى 4 تريليونات دولار بحلول عام 2030، ارتفاعًا من نحو 315 مليار دولار حاليًا.

نمت سوق العملات المستقرة من أقل من 5 مليارات دولار في أوائل عام 2020 إلى أكثر من 315 مليار دولار. المصدر: DeFiLlama

رهان وول ستريت على العملات المستقرة

إقرار قانون GENIUS الأمريكي الذي يضع إطارًا تنظيميًا للعملات المستقرة ويدخل حيّز التنفيذ في بداية عام 2027 خلق حالة من السباق بين البنوك الكبرى لاستكشاف إمكانات إطلاق أو تبنّي مشاريعها الخاصة بالعملات المستقرة.

تُعد Citi غروب الآن جزءًا من مجموعة متنامية من المؤسسات المالية في وول ستريت، تشمل جي بي مورغان وبنك أوف أمريكا، التي بدأت بالفعل في تطوير خدمات مرتبطة بالعملات المستقرة.

حتى جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لجي بي مورغان والمعروف بتشكيكه الطويل في العملات المشفّرة، صرّح مؤخرًا للمساهمين بأن البنك “يخطط للمشاركة” في تطوير العملات المستقرة.

في الوقت ذاته، يتزايد حماس المستثمرين جنبًا إلى جنب مع الاهتمام المؤسسي، إذ طرحت شركة Circle المُصدرة لعملة USDC، ثاني أكبر عملة مستقرة مرتبطة بالدولار في العالم أسهمها للاكتتاب العام في وقت سابق من هذا العام، في إدراج ضخم قفز فيه سهمها بنسبة 167% في اليوم الأول للتداول.

وتبلغ القيمة السوقية الحالية لسيركل نحو 35 مليار دولار.