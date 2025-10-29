تأشيرة Visa تبدأ دعم العملات المستقرة على أربع شبكات بلوكتشين

تام شمس - الأربعاء 29 أكتوبر 2025 09:41 صباحاً - تستعد شركة المدفوعات العالمية Visa لإطلاق دعمٍ لأربع عملات مستقرة عبر أربع شبكات بلوكتشين “مميزة”، في خطوةٍ جديدة لتعزيز خدماتها في مجال العملات الرقمية.

قال الرئيس التنفيذي لـ Visa، رايان ماكإنيرني، خلال مكالمة الأرباح الخاصة بالربع الرابع ونهاية السنة المالية للشركة يوم الثلاثاء، إن الشركة ستواصل توسيع عروضها من العملات المستقرة بعد النمو القوي الذي شهدته خلال العام المالي الماضي.

وأضاف ماكإنيرني: “نحن نضيف دعمًا لأربع عملات مستقرة تعمل على أربع شبكات بلوكتشين مختلفة، تمثل عملتين يمكننا قبولهما وتحويلهما إلى أكثر من 25 عملة ورقية تقليدية.”

لم يذكر ماكإنيرني تفاصيل العملات المستقرة أو الشبكات التي ستدعمها Visa، غير أن الخطوة ستعزز قائمة الشركة الحالية من الشبكات والعملات المستقرة المدعومة.

تدعم Visa بالفعل عدداً من العملات المستقرة، من بينها USDC وEuro Coin المُرمزة (EURC) التابعتان لشركة Circle، إلى جانب PayPal USD المُرمزة (PYUSD) وGlobal Dollar المُرمزة (USDG)، والمبنية على شبكات Ethereum وSolana وStellar وAvalanche.

وأشار ماكإنيرني إلى أن الشركة تشهد “زخماً خاصاً في قطاع العملات المستقرة”، موضحاً أن Visa سهّلت منذ عام 2020 تدفقاتٍ من العملات الرقمية والعملات المستقرة بلغت قيمتها نحو 140 مليار دولار.

كما لفت إلى أن إنفاق المستهلكين العالميين عبر خدمات البطاقات المرتبطة بالعملات المستقرة لدى Visa قد تضاعف أربع مرات خلال الربع الرابع من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مضيفاً:

“لقد وسّعنا عدد العملات المستقرة وشبكات البلوكتشين المتاحة للتسوية، وتجاوز حجم المعاملات الشهري الآن معدل تشغيل سنوي يبلغ 2.5 مليار دولار.”

الرئيس التنفيذي لشركة Visa، رايان ماكإنيرني، في حديثٍ مع قناة بلومبرغ خلال شهر مايو. (المصدر: يوتيوب)

Visa تعزز حضورها في مجال الخدمات المصرفية للعملات المستقرة

أوضح ماكإنيرني أن من بين أولويات Visa في المرحلة القادمة توسيع نطاق حلولها بالعملات المستقرة لصالح البنوك والمؤسسات المالية التقليدية، وتسهيل مزيد من المعاملات عبر الحدود، مؤكداً أن “هناك الكثير من التطورات القادمة في هذا المجال”.

وكانت الشركة قد بدأت بالفعل هذه العملية في أواخر سبتمبر من خلال برنامجٍ تجريبي تحت اسم Visa Direct، يتيح للبنوك والمؤسسات المالية تمويل المدفوعات عبر الحدود مسبقاً باستخدام عملتي USDC وEURC.

ووفقاً لماكإنيرني، فإن المرحلة التالية ستركز على تطوير وتحسين “طبقة الحلول” الخاصة بـ Visa، لتوفير مزيد من الميزات لعملائها وشركائها ومن بين هذه الميزات إصدار وحرق العملات المستقرة.

وقال في ختام حديثه:

“بدأنا بالفعل تمكين البنوك من إصدار وحرق عملاتها المستقرة الخاصة عبر منصة الأصول المرمّزة التابعة لـ Visa، كما نضيف إمكانيات جديدة للعملات المستقرة لتعزيز حركة الأموال عبر الحدود باستخدام Visa Direct.”