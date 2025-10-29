ترقية Fusaka لشبكة الإيثريوم تستعد للإطلاق على الشبكة الرئيسية بعد نجاح اختبارها الأخير

تام شمس - الأربعاء 29 أكتوبر 2025 09:41 صباحاً - أصبحت ترقية Fusaka القادمة لشبكة الإيثريوم جاهزة للإطلاق بعد أن تم تفعيلها بنجاح على آخر شبكة اختبار تُعرف باسم Hoodi، مما يمهّد الطريق لإطلاقها على الشبكة الرئيسية في 3 ديسمبر، مع مجموعة من التحسينات في قابلية التوسع والأمان على الشبكة.

قالت شركة Nethermind عبر منشورٍ على منصة X يوم الثلاثاء بعد أن أكمل عميل التحقق الخاص بها عملية الترقية:

“ترقية سلسة أخرى، وإنجاز رئيسي جديد على طريق Fusaka.”

من المقرر أن تضيف Fusaka عدداً من مقترحات تحسين الإيثريوم (EIPs)، أبرزها نظام أخذ عينات توافر البيانات من النظراء (Peer Data Availability Sampling – PeerDAS) عبر EIP-7594، والذي يتيح للمُحقِّقين قراءة أجزاء صغيرة من بيانات شبكات الطبقة الثانية بدلاً من الكتل الكاملة، مما يعزز كفاءة العقد.

كما تتضمن الترقية EIP-7825 وEIP-7935، اللذين يهدفان إلى رفع حد الغاز وتحسين الكفاءة مع استعداد الإيثريوم لتفعيل التنفيذ المتوازي أي معالجة عقود ذكية متعددة في الوقت نفسه. وتشمل الترقية أيضاً تحسينات تستهدف دعم التقنيات المعتمدة على الإثبات الصفري (Zero-Knowledge Rollups).

المصدر: Nethermind

تأتي هذه الخطوة التقنية وسط تغييرات قيادية كبيرة داخل مؤسسة الإيثريوم خلال الأشهر الأخيرة، بعد مغادرة عدد من المساهمين البارزين الذين وجّهوا انتقاداتٍ لاتجاه المؤسسة في إدارة مسار تطوير الشبكة.

في الوقت نفسه، سجّل إيثر (ETH) هذا العام أعلى مستوى سعري له على الإطلاق مدفوعاً بتزايد تدفقات الاستثمار عبر صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) واعتمادٍ متزايدٍ من قبل الشركات الكبرى في خزائنها الرقمية.

Fusaka عبر ثلاث مراحل تنفيذ

سيتم تنفيذ ترقية Fusaka على ثلاث مراحل:

إطلاقها على الشبكة الرئيسية. تفعيل المقترح المسؤول عن زيادة سعة البيانات (blob capacity). تطبيق المرحلة الثانية من الترقية الصلبة الخاصة بزيادة السعة. وبمجرد اكتمال Fusaka، ستتجه الأنظار إلى الترقية التالية Glamsterdam، التي تأتي ضمن مرحلة “The Surge” من خارطة الطريق التقنية للإيثريوم، وتركز بدورها على تعزيز قابلية التوسع.

المصدر: Consensys

Fusaka تسعى لتعزيز جانب الضعف في “ثالوث البلوكتشين”

تهدف ترقية Fusaka إلى تحسين قابلية التوسع أحد أضلاع ما يُعرف بـ “ثالوث البلوكتشين” الذي صاغه مؤسس الإيثريوم فيتاليك بوتيرين، ويشمل أيضاً اللامركزية والأمان.

تم تصميم شبكة الإيثريوم في الأساس لإعطاء الأولوية للامركزية والأمان على حساب قابلية التوسع، في حين ركزت شبكات أخرى من الطبقة الأولى مثل Solana وSui على تحسين السرعة من خلال التركيز على جانب التوسع لمنافسة الإيثريوم.

تأتي هذه الترقية بعد نحو ستة أشهر من ترقية Pectra، وهي آخر تحديث رئيسي للإيثريوم، والتي ركزت على تحسين أداء التحصيص وتطوير خصائص المحافظ لتقديم تجربة استخدام أفضل.