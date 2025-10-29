ويسترن يونيون تختار شبكة Solana لإطلاق نظامها الجديد للعملات المستقرة والعملات الرقمية

تام شمس - الأربعاء 29 أكتوبر 2025 09:41 صباحاً - أعلنت شركة الخدمات المالية ويسترن يونيونأن نظام التسوية الجديد الخاص بها بالعملات المستقرة سيعتمد على شبكة بلوكتشين Solana، في خطوةٍ جديدة لتوسيع حضورها في مجال الأصول الرقمية.

وجاء الإعلان خلال مكالمة الأرباح للربع الثالث من العام الماضي، حيث كشفت الشركة أن النظام الجديد سيتألف من رمز دفع بالدولار الأمريكي (USDPT) ومنصة الشبكة الرقمية للأصول، والتي سيتم تطويرها بالتعاون مع بنك أنكوريدج ديجيتال، وفقاً لبيان الشركة الصادر يوم الثلاثاء.

وأشارت ويسترن يونيون إلى أن إطلاق USDPT متوقع في النصف الأول من عام 2026، وسيُتاح للعملاء عبر بورصات شريكة لتوسيع نطاق الوصول بطريقة مشابهة لإدراج عملة PayPal USD المُرمزة (PYUSD) على منصات مثل Binance وغيرها.

وأضافت الشركة أن الشبكة الرقمية للأصول ستعمل كقناة خروج نقدي (off-ramp) لعملاء منصة التحويلات المالية البالغ عددهم أكثر من 150 مليون مستخدم في أكثر من 200 دولة وإقليم حول العالم.

وخلال مؤتمر Money 20/20 USA في لاس فيغاس يوم الثلاثاء، قال الرئيس التنفيذي لـ ويسترن يونيون، ديفين ماكغراناهان، إن فريقه “قارن بين العديد من البدائل” قبل أن يخلص إلى أن Solana هي الخيار الأنسب لبناء منصة مستقرة وجاهزة للمؤسسات.



تأتي هذه الخطوة في وقتٍ تتجه فيه شركات الدفع التقليدية بشكل متزايد نحو تقنيات البلوكتشين للمدفوعات عبر الحدود، إذ يرى مؤيدوها أنها توفر سرعة أكبر وتكلفة أقل وشفافية أعلى مقارنةً بالأنظمة المصرفية التقليدية.

Zelle وMoneyGram تنضمان إلى سباق العملات المستقرة

أعلنت الشركة الأم لمنصة المدفوعات Zelle يوم الجمعة عن خطط لإطلاق عملات مستقرة تهدف إلى تسريع المدفوعات عبر الحدود، بينما كشفت شركة MoneyGram في منتصف سبتمبر عن نيتها دمج تطبيقها للعملات المشفّرة في كولومبيا لتوفير محافظ USDC للسكان المحليين.

قانون GENIUS يعزز خطط العملات المستقرة في الولايات المتحدة

يأتي توسّع اعتماد العملات المستقرة بالتزامن مع وضوح تنظيمي متزايد في الولايات المتحدة بعد توقيع الرئيس دونالد ترامب في يوليو الماضي على قانون GENIUS الذي يركز على تنظيم العملات المستقرة.

وقال ماكغراناهان الأسبوع الماضي إن ويسترن يونيون كانت قد تجنبت دخول سوق العملات المشفّرة في البداية بسبب تقلبات السوق وغموض اللوائح التنظيمية ومخاوف حماية العملاء، لكن إقرار قانون GENIUS غيّر هذا الموقف وفتح الباب أمام الشركة لتبني الأصول الرقمية.

ووفقاً لتقديرات وزارة الخزانة الأمريكية الصادرة في أبريل الماضي، بلغت قيمة سوق العملات المستقرة نحو 311.5 مليار دولار، ومن المتوقع أن تتجاوز تريليوني دولار بحلول عام 2028.

تأتي خطوة ويسترن يونيون نحو سوق العملات المستقرة بعد أكثر من ثلاثة أشهر فقط من تلميحها لأول مرة في يوليو الماضي إلى نيتها دمج العملات المستقرة في خدماتها المالية.