صندوق Bitwise للتحصيص على Solana يسجّل تداولات بقيمة 55 مليون دولار في يومه الأول

تام شمس - الأربعاء 29 أكتوبر 2025 09:41 صباحاً - قالت شركة إدارة الأصول Bitwise إن صندوقها المتداول في البورصة (ETF) المخصّص لتحصيص عملة Solana سجّل حجم تداول بلغ 55.4 مليون دولار في أول أيام تداوله يوم الثلاثاء، بالتزامن مع إطلاق شركـة Canary Capital لصندوقين آخرين مخصصين لعملات بديلة (Altcoins).

ووفقاً لمحلل صناديق الاستثمار في بلومبرغ، إريك بالتشوناس، فقد كان حجم تداول Bitwise Solana Staking ETF (رمزه BSOL) هو الأعلى بين جميع صناديق العملات المشفرة التي أُطلقت في عام 2025، متفوقاً على صناديق التحصيص الخاصة بـ XRP وSolana التي أطلقتها شركة REX Osprey.

قبل الإطلاق، استقطب صندوق BSOL نحو 223 مليون دولار من الأصول تحت الإدارة، وهو ما اعتبره بالتشوناس إشارة على تزايد اهتمام المؤسسات المالية وثقتها في الانكشاف على منتجات التحصيص أي مكافآت التحقق من المعاملات عبر تجميد العملات المشفّرة على البلوكتشين.

(المصدر: Eric Balchunas)

BSOL يتجاوز التوقعات

تجاوز حجم تداول BSOL في يومه الأول البالغ 55.4 مليون دولار تقدير بالتشوناس المسبق البالغ 52 مليون دولار. في المقابل، أغلق صندوق Canary Capital HBAR ETF (رمزه HBR) يومه الأول عند 8 ملايين دولار، مطابقاً للتقديرات، بينما حقق صندوق Litecoin ETF (رمزه LTCC) حجم تداول قدره مليون دولار فقط، أي أقل بكثير من التوقعات البالغة 7 ملايين دولار.

(المصدر: Bitwise)

تفوق صناديق الإيثريوم بين صناديق العملات البديلة

ورغم هذا الأداء القوي، لا يزال حجم تداول BSOL في يومه الأول أقل بكثير من أحجام تداول صناديق الإيثريوم الفورية التسعة التي أُطلقت في يوليو الماضي، والتي بلغت مجتمعة 1.08 مليار دولار — وهي أول صناديق العملات البديلة التي تم إدراجها في الولايات المتحدة.

وشكّلت عمليات السحب من صندوق Grayscale Ethereum Trust الجزء الأكبر من هذا الرقم، بما قيمته 458 مليون دولار، في حين جذب صندوق iShares Ethereum Trust الصادر عن BlackRock نحو 248.7 مليون دولار.

أما صندوق Bitwise للإيثريوم الفوري فقد حقق 94.3 مليون دولار في يوم إطلاقه، أي أعلى بكثير من أداء صندوقها المخصص لتحصيص Solana اليوم.