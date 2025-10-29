صندوق Bitwise للتحصيص على شبكة Solana يبدأ بتداول أصول قيمتها 223 مليون دولار وسط طلب مؤسسي قوي

تام شمس - الأربعاء 29 أكتوبر 2025 09:41 صباحاً - يبدو أن شهية المستثمرين الأميركيين تجاه صناديق التداول المرتبطة بالتحصيص (Staking ETFs) تشهد زخماً متزايداً، إذ بدأ منتج Bitwise الجديد المرتبط بعملة سولانا تداولاته بأصول تفوق 220 مليون دولار في يوم الإطلاق الأول.

ووفقاً للمحلل الأول لصناديق الاستثمار المتداولة في بلومبرغ إنتليجنس، إريك بالتشوناس، فقد بدأ صندوق Bitwise Solana Staking ETF (رمزه: BSOL) التداول يوم الثلاثاء بأصول بلغت 222.8 مليون دولار.

وأشار بالتشوناس إلى أن حجم الأصول يُعد كبيراً بالنسبة لصندوق عملات مشفرة جديد، ما يعكس زيادة في انخراط المؤسسات المالية وثقتها في استراتيجيات التحصيص.

المصدر: Eric Balchunas

كانت Bitwise قد أطلقت سابقاً منتج تحصيص لعملة سولانا في أوروبا العام الماضي، إلا أن النسخة الأميركية تأخرت بسبب عدم اليقين التنظيمي المحيط بأنشطة التحصيص.

يمنح صندوق BSOL المستثمرين انكشافاً مباشراً على عملة (SOL)، مع عائدٍ تقديري يبلغ نحو 7% ناتج عن مكافآت التحصيص على الشبكة.

ويأتي هذا الإطلاق بعد طرح صندوق REX–Osprey Solana Staking ETF (رمزه: SSK) في 30 يونيو، والذي سجّل نحو 12 مليون دولار في حجم تداولاته خلال اليوم الأول.

كلا الإطلاقين تزامنا مع بيانٍ أصدرته هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) في 29 مايو عبر قسم تمويل الشركات، أوضحت فيه أن بعض أنشطة إثبات الحصّة (PoS) لا تُعد عروض أوراق مالية بموجب القانون الفيدرالي، تلاه بيانٌ ثانٍ في أغسطس وسّع نطاق الإعفاء ليشمل أنشطة التحصيص السائل (Liquid Staking).

الطلب المؤسسي على صناديق العملات المشفرة لا يزال قوياً

بعد الإطلاق الضخم لصناديق البيتكوين الفورية (Spot BTC ETFs) في أوائل عام 2024 وما تبعها من تدفقات كبيرة نحو صناديق الإيثيريوم (ETH ETFs) يشير المحللون إلى أن التركيز بدأ يتحول نحو أصول رقمية بديلة مثل سولانا (SOL) وريبل (XRP).

في يناير، توقعت بنك جي بي مورغان (JPMorgan) أن صناديق SOL وXRP المقبلة قد تجتذب مليارات الدولارات من التدفقات الاستثمارية خلال أول ستة أشهر من التداول، وربما تتجاوز في أدائها الأولي أداء صناديق الإيثيريوم.

استندت توقعات البنك إلى معدلات تبنّي مماثلة لصناديق البيتكوين والإيثيريوم، مقدّراً تدفقات محتملة تتراوح بين 3 و6 مليارات دولار لصناديق سولانا، و4 إلى 8 مليارات دولار لمنتجات ريبل.