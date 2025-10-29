تقرير: منصة Polymarket تستعد لإعادة الإطلاق في الولايات المتحدة خلال نوفمبر

تام شمس - الأربعاء 29 أكتوبر 2025 09:41 صباحاً - تخطط منصة التنبؤات Polymarket لإعادة إطلاق خدمات التداول في الولايات المتحدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وفقاً لتقرير نشرته بلومبرغ يوم الثلاثاء نقلاً عن مصادر مطّلعة.

وذكرت المصادر أن المنصة ستبدأ بتقديم تداولات محدودة للمستخدمين الأميركيين قبل نهاية شهر نوفمبر، مع التركيز في البداية على المراهنات الرياضية.

تأتي هذه الخطوة بعد نحو شهرين من إعلان هيئة تداول السلع الآجلة الأميركية (CFTC) أنها أصدرت خطاب “عدم اتخاذ إجراء” (No-Action Letter) لمنصة مشتقات عملات مشفرة وشركة مقاصة استحوذت عليها Polymarket وهو ما مهّد الطريق أمام الشركة لإطلاق خدماتها رسمياً في الولايات المتحدة، بحسب الرئيس التنفيذي شاين كوبلان.

المصدر: Polymarket

وكانت تقارير في سبتمبر قد أشارت إلى أنه في حال عودة Polymarket للأسواق الأميركية، فقد تصل قيمتها السوقية إلى نحو 10 مليارات دولار، بعدما كانت تُقدّر بنحو مليار دولار في يونيو عقب جولة تمويل بقيمة 200 مليون دولار.

وبحلول يوم الثلاثاء، أظهرت الموقع الرسمي لـ Polymarket وجود قائمة انتظار للمستخدمين الأميركيين مع رسالة تقول إن المنصة ستكون “متاحة قريباً للمتداولين في الولايات المتحدة.” ولم ترد الشركة على طلب للتعليق من Cointelegraph حتى وقت النشر.

ترامب يدخل عالم أسواق التنبؤ

في اليوم نفسه، أعلنت شركة Trump Media and Technology Group التي شارك في تأسيسها الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن خطط لإطلاق أسواق تنبؤ عبر منصتها الاجتماعية Truth Social.

وقالت الشركة إنها ستتعاون مع منصة تداول العملات المشفرة Crypto.com للانضمام إلى منصات مثل Kalshi وPolymarket في تقديم خدمات التنبؤ بالأحداث للمستخدمين.

ويُعتقد أن النزاع القانوني بين Kalshi وهيئة CFTC قد مهد الطريق لعودة Polymarket إلى السوق الأميركي؛ إذ كانت الهيئة قد أمرت Kalshi في عام 2023 بوقف تداول العقود السياسية، قبل أن تنتهي القضية لصالح الشركة في الاستئناف.