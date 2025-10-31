البنك الإسكندنافي الأكبر نورديـا يستعد لتقديم منتج Bitcoin ETP لعملائه

تام شمس - الجمعة 31 أكتوبر 2025 12:33 مساءً - غيّر نورديـا، أكبر بنك في إسكندنافيا، موقفه من العملات المشفرة في ظل تزايد الإقبال والتنظيم القانوني، معلنًا أن عملاءه سيتمكنون من الوصول إلى منتج صندوق متداول في البورصة مرتبط بالبيتكوين (ETP) خارجي اعتبارًا من ديسمبر المقبل.

وقالت المؤسسة في بيانها الصادر يوم الخميس إن منتج Bitcoin ETP، الذي طورته شركة الاستثمار في الأصول الرقمية CoinShares، سيكون مدعومًا فعليًا بعملة البيتكوين (BTC) كأصل أساسي. وأضاف البنك أن المنتج سيُقدَّم كخدمة تنفيذ فقط، أي يمكن للعملاء شراؤه لكن دون تقديم أي استشارات استثمارية من البنك بشأنه.

يمتلك نورديـا أصولًا مدارة تتجاوز 286 مليار دولار بحسب نتائجه نصف السنوية المنشورة في يوليو، ويخدم قاعدة عملاء تُقدر بأكثر من 10 ملايين شخص.

التحول في الموقف جاء مع تطور القوانين

في عام 2018، أعلن البنك حظرًا على موظفيه يمنعهم من شراء أو امتلاك البيتكوين، مشيرًا إلى مخاوف تتعلق بعدم خضوع السوق لتنظيم واضح. وذكر لاحقًا في تقاريره المالية أنه ليست لديه “شهية للمخاطرة أو تعرض مباشر للعملات الافتراضية.”

لكن البنك أوضح أن هذا التغيير في موقفه نابع من نضوج السوق ووضوح الأطر التنظيمية، مشيرًا إلى لائحة أسواق الأصول المشفرة الأوروبية (MiCA) كعامل رئيسي في هذا التحول.

وجاء في بيانه:

“لقد راقب نورديـا تطورات سوق العملات المشفرة عن كثب، لكنه تبنّى نهجًا حذرًا بسبب الطبيعة غير المنظمة للأصول الرقمية وغياب الحماية الكافية للمستثمرين والرقابة المؤسسية التي سادت خلال نشأة العملات الرقمية. ومع تطور البيئة التنظيمية، يظل نورديـا منفتحًا لتقديم منتجات وخدمات تلبي احتياجات عملائنا.”

الطلب المتزايد عامل حاسم أيضًا

بالإضافة إلى وضوح القوانين، أشار البنك إلى أن الطلب على العملات المشفرة في المنطقة الإسكندنافية في تزايد مستمر، وهو ما ساهم في قراره.

وقال البنك:

“سوق المنتجات الاستثمارية المرتبطة بالعملات المشفرة خصوصًا المنتجات المتداولة في البورصة (ETPs) التي تعتمد على عملة مشفرة كأصل أساسي شهد نموًا سريعًا في أوروبا، مع سعي المستثمرين الأفراد والمؤسسات إلى التعرض للأصول الرقمية ضمن الأسواق المالية المنظمة.”

بحسب تقرير تبنّي العملات الرقمية في بلدان الشمال الأوروبي الصادر عن شركة الأصول الرقمية K33 في مارس، يبلغ عدد مالكي العملات المشفرة في الدنمارك والنرويج والسويد وفنلندا نحو 2.1 مليون شخص من إجمالي سكان المنطقة البالغ نحو 28 مليونًا ارتفاعًا من 1.5 مليون العام الماضي.

نسبة ملكية العملات المشفرة في الدول الإسكندنافية مستمرة في الارتفاع منذ العام الماضي. المصدر: K33

كما أشار التقرير إلى أن 28% من المشاركين يخططون لشراء عملات مشفرة خلال العقد القادم، ما قد يرفع عدد المالكين إلى نحو 6.4 ملايين شخص بحلول عام 2035.