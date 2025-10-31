المحلل “براندت” يتوقع هبوط سعر البيتكوين: إشارات فنية تدعم نظرته السلبية

فتح المحلل والمتداول المخضرم “بيتر براندت” مركز بيع على عقود بيتكوين الآجلة، رغم كونه مستثمر طويل الأجل في الأصل.

قراره يستند إلى مؤشرات فنية تُرجّح سيناريو الانخفاض على المدى القصير.

على الرسم البياني اليومي، حدّد “براندت” نمط “التوسّع” أو ما يُعرف بـ”مكبر الصوت”، والذي يتكوّن عادة من خمس تقلبات واسعة النطاق.

بلغت آخر قمة ضمن النمط نحو 126,000 دولار، قبل أن يتحرك السعر بين 106,000 و116,000 دولار ثم ينكسر إلى ما دون هذا النطاق.

ومع تداول البيتكوين حاليا حول 109,500 دولار، يعزز هذا الاختراق السفلي رؤيته الهبوطية.

وتشمل الأهداف المحتملة 97,000 و84,721 دولار.

بيانات سجل الطلبات من “Coinglass” تُظهر تكدّس للسيولة فوق السعر الحالي، خصوصا بين 113,000 و116,000 دولار، ما قد يُؤدي إلى تصفيات مراكز بيع في حال حدوث ارتداد سريع.

في المقابل، فإن الدعم تحت السعر يبدو ضعيفا.

تاريخيا، شهد سعر البيتكوين تراجع حاد بعد اصطدامه بالحد العلوي لقناة الاتجاه طويلة الأجل، حيث تكررت تصحيحات بنسبة 70% أو أكثر.

ويُشير المحلل “Rekt Fencer” إلى احتمال تكرار السيناريو، محذر من هبوط محتمل نحو 40,000 دولار.

خفض الفائدة الأخير من الاحتياطي الفيدرالي بنسبة 0.25% أدى إلى موجة تقلبات، حيث انخفض السعر مؤقتا دون 108,000 دولار عقب تصريحات “جيروم باول”.

اعتبر بعض المتداولين ذلك مثال كلاسيكي على اشترِ الإشاعة، وبِع الخبر.

رغم استمرار الضغط على السعر، تُظهر بيانات البلوكشين تراجع في أرصدة البيتكوين على المنصات، ما يُشير إلى انخفاض المعروض، إلى جانب زيادة في عدد المعاملات الكبيرة، ما يعكس اهتمام مؤسساتي مستمر.

لكن حالة عدم اليقين تظل مسيطرة على المدى القصير.

