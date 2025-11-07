الاتحاد الأوروبي يدرس تأجيل تنفيذ قانون الذكاء الاصطناعي تحت ضغط من الولايات المتحدة وشركات التقنية الكبرى

تام شمس - الجمعة 7 نوفمبر 2025 01:43 مساءً - يدرس الاتحاد الأوروبي تعليقًا جزئيًا لتطبيق قانون الذكاء الاصطناعي التاريخي، استجابةً لضغوط من الحكومة الأمريكية وشركات التكنولوجيا العملاقة.

ذكرت صحيفة فايننشال تايمز يوم الجمعة أن المفوضية الأوروبية تخطط لتخفيف بعض بنود حزمة القوانين الرقمية، بما في ذلك قانون الذكاء الاصطناعي (AI Act) الذي دخل حيز التنفيذ العام الماضي، وذلك ضمن ما يُعرف بـ “حزمة التبسيط (Simplification Package)” التي يُنتظر البت فيها في 19 نوفمبر.

وبحسب التقرير، إذا تمت الموافقة على الخطة، فإنها قد تمنح شركات الذكاء الاصطناعي التوليدي العاملة حاليًا في السوق فترة سماح مدتها عام واحد للامتثال، كما قد تؤجل فرض الغرامات المتعلقة بانتهاك قواعد الشفافية حتى أغسطس 2027.

وقال توماس رينييه، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، لموقع Cointelegraph:

“عندما يتعلق الأمر باحتمال تأجيل تنفيذ بعض أجزاء قانون الذكاء الاصطناعي المستهدفة، لا يزال النقاش مستمرًا. نحن نعمل على ما يُعرف بـ Digital Omnibus لتقديمه رسميًا في 19 نوفمبر.”

قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي دخل حيز التنفيذ في أغسطس 2024

اقترحت المفوضية الأوروبية أول قانون شامل للذكاء الاصطناعي في أبريل 2021 بهدف وضع نظام تصنيف قائم على المخاطر لتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأُقرّ القانون من قبل البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي في عام 2023، ودخل حيز التنفيذ في أغسطس 2024، على أن تُطبق أحكامه تدريجيًا خلال فترة تمتد بين ستة أشهر إلى 36 شهرًا.

مقتطف من الجدول الزمني لتنفيذ قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي. المصدر: ArtificialIntelligenceAct.eu

ووفقًا لتقرير فايننشال تايمز، فإن معظم أحكام القانون المتعلقة بـ أنظمة الذكاء الاصطناعي عالية المخاطر — التي يمكن أن تشكل “مخاطر جسيمة” على الصحة أو السلامة أو الحقوق الأساسية للمواطنين — من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في أغسطس 2026.

ومع ذلك، قد يمنح اقتراح “التبسيط” فترة سماح إضافية مدتها عام واحد للشركات المخالفة لتلك القواعد.

وما زال الاقتراح قيد النقاشات غير الرسمية داخل المفوضية ومع الدول الأعضاء، وقد يخضع للتعديل قبل اعتماده النهائي في 19 نوفمبر.

وأكد رينييه مجددًا أن “العديد من الخيارات مطروحة للنقاش، لكن لم يُتخذ أي قرار رسمي بعد”، مضيفًا:

“المفوضية الأوروبية ستظل دائمًا ملتزمة بالكامل بقانون الذكاء الاصطناعي وأهدافه.”

قال بيتر كوزياكوف، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Mercuryo، إن الذكاء الاصطناعي “تكنولوجيا مدمّرة للغاية، ولا نزال في المراحل الأولى من فهم تبعاتها بالكامل.”

وأضاف:

“تعتمد تنافسية أوروبا في نهاية المطاف على قدرتها على وضع معايير عالية من دون خلق حواجز قد تدفع الابتكار إلى أماكن أخرى.”

يأتي هذا النقاش في وقتٍ يشهد فيه العالم سباقًا تنظيميًا متسارعًا، حيث تواجه بروكسل ضغوطًا متزايدة من الولايات المتحدة والصين بشأن سياسات التكنولوجيا المتقدمة.

فبعد أن حظرت الولايات المتحدة رسميًا تطوير العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs) مطلع عام 2025، سارعت البنك المركزي الأوروبي إلى تسريع مشروع اليورو الرقمي، لكنه أكد لاحقًا أن إطلاقه لن يتم قبل عام 2029.