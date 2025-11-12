منصة Coinbase تنطلق في سنغافورة لإعادة تشكيل قطاع المدفوعات باستخدام USDC

تام شمس - الأربعاء 12 نوفمبر 2025 01:45 مساءً - أطلقت شركة Coinbase، وهي واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في الولايات المتحدة، منصتها الجديدة Coinbase Business في سنغافورة، لتكون أول توسع دولي للمنصة خارج الولايات المتحدة.

وقالت الشركة في بيان يوم الأربعاء إن المنصة، التي تم الكشف عنها لأول مرة في يونيو الماضي، تستهدف الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة، وتوفر منصة تشغيل متكاملة للعملات المشفرة تتيح للمستخدمين إرسال واستقبال المدفوعات باستخدام العملة المستقرة USDC، وإدارة الأصول الرقمية، وأتمتة العمليات المالية.

وأضافت الشركة:

“من خلال الاستفادة من سرعة واستقرار العملات الرقمية مثل USDC، نوفر للشركات منصة تتيح تداولًا سلسًا وآمنًا مع تسوية فورية، ورسوم منخفضة، ودون عمليات استرجاع للمدفوعات.”

تعاون استراتيجي مع بنك Standard Chartered

تُقدّم Coinbase الخدمة بالتعاون مع بنك Standard Chartered، شريكها المصرفي المحلي، لتمكين تحويلات الدولار السنغافوري لكل من العملاء الأفراد والشركات.

وبدعم من البنك، توفر Coinbase Business للشركات في سنغافورة مجموعة أدوات تشمل تداول العملات المشفرة، والمدفوعات العالمية، وروابط الدفع بنسبة عمولة 1%، وإدارة الأصول مع مكافآت على أرصدة USDC.

يعتمد إطلاق Coinbase Business في سنغافورة على علاقة تعاون طويلة الأمد مع سلطة النقد في سنغافورة (MAS)، الجهة التنظيمية المالية في البلاد.

ففي أكتوبر 2023، منحت MAS لشركة Coinbase رخصة مؤسسة دفع رئيسية (MPI)، ما مكّنها من توسيع خدماتها في مجال الرموز الرقمية للعملاء الأفراد والمؤسسات.

وفي الشهر الماضي، أعلنت Coinbase مشاركتها في برنامج BLOOM التابع لـMAS، والذي يهدف إلى توسيع قدرات التسوية المالية من خلال استخدام التزامات البنوك المُرمّزة والعملات المستقرة المنظمة.

وقالت Coinbase تعليقًا على ذلك:

“هذا التعاون مع سلطة النقد في سنغافورة يُظهر التزامنا ببناء البنية التحتية المنظمة والمتوافقة التي ستمهّد الطريق للعصر القادم من التمويل.”