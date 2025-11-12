الإمارات تُجري أول معاملة باستخدام “الدرهم الرقمي” في المرحلة التجريبية للمشروع

تام شمس - الأربعاء 12 نوفمبر 2025 02:52 مساءً - أجرت دولة الإمارات العربية المتحدة أول معاملة باستخدام عملتها الرقمية للبنك المركزي (CBDC) في أول تحديث رئيسي للمشروع منذ الإعلان عنه في مارس الماضي.

وقالت وزارة المالية الإماراتية ودائرة المالية في دبي يوم الثلاثاء إن المعاملة تمت في إطار المرحلة التجريبية لمشروع الدرهم الرقمي، عبر منصة المدفوعات الحكومية mBridge.

وأوضحت الجهتان أن المعاملة تُعد الأولى من نوعها للحكومة الإماراتية وتشكل “خطوة نحو اعتماد أوسع للعملة الرقمية الوطنية في المعاملات الحكومية والخاصة على حد سواء.”

ويُعد هذا أول تحديث كبير للمشروع منذ أن أعلن مصرف الإمارات المركزي في مارس أنه يتوقع بدء طرح الدرهم الرقمي خلال الربع الرابع من عام 2025.

المعاملة التجريبية استغرقت أقل من دقيقتين

قال أحمد علي مفتاح، المدير التنفيذي للحسابات المركزية في دائرة المالية بدبي، إن المعاملة نُفذت “لاختبار الجاهزية التشغيلية وضمان التكامل التقني السلس مع أنظمة المصرف المركزي.”

وأضاف أن “المعاملة اكتملت في أقل من دقيقتين، ما يؤكد هدف المشروع في تعزيز الكفاءة التشغيلية وتسريع التسويات المالية بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.”

الإطلاق سيتم على مراحل

في ورقة سياسات أصدرها المصرف المركزي في يوليو، أوضح أن الدرهم الرقمي يهدف إلى تهيئة المال المركزي لعصر الاقتصاد الرقمي وتلبية الاحتياجات المتغيرة لهذا الاقتصاد.

كما أشار إلى أن عملية الإطلاق ستكون تدريجية، بحيث تقتصر خصائص العملة في مرحلتها الأولى على المدفوعات فقط، لتجنّب المنافسة مع منتجات الادخار والخدمات المالية التي تدر فوائد.

وتُعد العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs) موضوعًا مثيرًا للجدل؛ إذ يخشى المنتقدون أن تؤثر سلبًا على الخصوصية أو تُضعف القطاع المالي عبر السماح للمستخدمين بالتعامل مباشرة مع البنوك المركزية، في حين يرى المؤيدون أنها تعزز كفاءة المدفوعات وتوسّع الشمول المالي.

ثلاث عملات رقمية فقط أُطلقت بنجاح حتى الآن

تعمل حكومات كثيرة حول العالم على تجارب لاختبار عملات رقمية للبنوك المركزية. ففي أكتوبر، أكدت قيرغيزستان نيتها إصدار عملة رقمية للبنك المركزي، بينما قرر البنك المركزي الأوروبي الانتقال إلى المرحلة التالية من مشروع اليورو الرقمي.

لكن حتى الآن، لم تُطلق سوى ثلاث عملات رقمية رسميًا، وفقًا لبيانات المجلس الأطلسي الأمريكي.

ويُظهر متتبّع المجلس أن نيجيريا وجزر البهاما وجامايكا هي الولايات القضائية الوحيدة التي تمتلك عملة رقمية فاعلة، في حين لا تزال 49 دولة أخرى في مرحلة التجريب.