سعر البيتكوين يختبر النزول دون مستوى 90 ألف دولار وتراجع أسعار أغلب العملات الرقمية البديلة

واصلت عملة البيتكوين تراجعها خلال الأيام الماضية، لتسجل أمس أدنى مستوى لها منذ سبعة أشهر بعد هبوطها إلى ما دون 90 ألف دولار.

وكان سعر البيتكوين قد بدأ شهر نوفمبر قرب 111 ألف دولار قبل أن ينزلق السعر سريعا تحت حاجز 100 ألف دولار، ثم يرتد بشكل طفيف، ليعاود بعدها الهبوط التدريجي حتى وصلت القاع الجديد مساء يوم أمس الاثنين.

ورغم التعافي النسبي لسعر البيتكوين إلى نحو 91 ألف دولار، تراجعت القيمة السوقية للبيتكوين إلى ما يزيد قليلا عن 1.8 تريليون دولار مع انخفاض هيمنتها دون 57%.

امتدت الضغوط إلى معظم العملات الرقمية البديلة؛ إذ انخفض سعر الإيثريوم تحت 3000 دولار، وتراجع كل من سعر XRP وBNB وSOL وADA وDOGE وغيرها بنسب متفاوتة، فيما فقدت ZEC أكثر من 10%.

وعلى النقيض، سجّلت بعض العملات أداء مغاير، حيث قفزت ICP بأكثر من 15% إلى نحو 5.6 دولار، وارتفعت HYPE إلى ما فوق 40 دولار، كما صعدت ASTER بنسبة 7.5% متجاوزة 1.30 دولار.

بشكل عام، فقد السوق نحو 150 مليار دولار في يوم واحد، لتنخفض القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية إلى حوالي 3.2 تريليون دولار.

