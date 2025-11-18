صندوق IBIT التابع لشركة بلاك روك يفقد 145 مليون دولار من البيتكوين: التفاصيل

فقد صندوق IBIT التابع لشركة بلاك روك نحو 145 مليون دولار من البيتكوين يوم الاثنين بعد موجة استردادات كبيرة من جانب العملاء، في مؤشر جديد على استمرار حذر المستثمرين وسط تقلبات السوق.

وتبرز هذه الاستردادات الضخمة تأثير تدفقات الصناديق على تقييمات السوق ومستوى اهتمام المؤسسات بالأصول الرقمية.

كانت “بلاك روك” قد أطلقت صندوق بيتكوين المتداول في البورصة عام 2024، ليصبح بسرعة أحد أبرز قنوات التعرض للعملات المشفرة لدى المستثمرين المؤسسات والأفراد.

وبينما استقطب الصندوق مليارات الدولارات منذ إطلاقه، ما تزال تدفقات العملاء تتأثر بشكل واضح بحالة السوق وتقلباته.

