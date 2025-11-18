منصة Mt. Gox تنقل أكثر من 10,600 بيتكوين مع استمرار الغموض بشأن عمليات السداد

قامت منصة Mt. Gox المتوقفة عن العمل بنقل 10,608 بيتكوين – تعادل نحو 956 مليون دولار – إلى عنوان محفظة غير مميز في وقت متأخر من ليلة الاثنين، بحسب بيانات “Arkham Intelligence”.
وتم تحويل نحو 10,422 بيتكوين إلى العنوان الجديد “1ANkD…ojwyt”، فيما نُقل 185.5 بيتكوين إلى إحدى محافظ المنصة النشطة.
تاريخيا، كانت عمليات النقل الكبيرة من محافظ Mt. Gox تسبق عادة دفعات السداد للدائنين الذين فقدوا أموالهم بعد انهيار المنصة، لكن لا توجد تأكيدات حتى الآن بأن تحويلات الاثنين مرتبطة بجولة توزيع جديدة.
تأسست المنصة في طوكيو عام 2010، وكانت في ذروتها تدير نحو 70% من تداولات البيتكوين عالميا قبل اختراق 2014 الذي أسفر عن فقدان 850 ألف بيتكوين ودفعها للتقدم بطلب حماية من الإفلاس.
في يوليو 2024، بدأت المنصة سداد ديونها من أصول تشمل 142 ألف بيتكوين، و143 ألف بيتكوين كاش، و69 مليار ين.
في 27 أكتوبر، أعلن أمين إعادة التأهيل تأجيل الموعد النهائي للسداد إلى أكتوبر 2026، وهو ثالث تأجيل منذ الموعد الأصلي في أكتوبر 2023، رغم تلقّي بعض الدائنين مدفوعاتهم عبر “Kraken” و”Bitstamp”.
ولا تزال المنصة تحتفظ بحوالي 34,689 بيتكوين بقيمة تقارب 3.1 مليار دولار.
