ميتابلانِت تستهدف جمع 135 مليون دولار عبر إصدار أسهم من الفئة B لتمويل مشتريات بيتكوين إضافية

تام شمس - الخميس 20 نوفمبر 2025 09:36 مساءً - تستعد شركة Metaplanet لجولة筹 تمويلية كبرى جديدة عبر إصدار أسهمها الدائمة المفضلة من الفئة B، في خطوة تهدف إلى توسيع استراتيجيتها المعتمدة على بيتكوين ضمن خزينة الشركة.

وبحسب الملفات المقدمة إلى بورصة طوكيو، تخطط الشركة لإصدار 23.6 مليون سهم من الفئة B بسعر 900 ين (5.71 دولارات) للسهم، ما يرفع إجمالي قيمة الطرح إلى 21.2 مليار ين (نحو 135 مليون دولار). وسيتم تنفيذ عملية الإصدار من خلال تخصيص خاص لمستثمرين أجانب، رهنًا بموافقة اجتماع المساهمين الاستثنائي المقرر عقده في 22 ديسمبر 2025.

تحمل الأسهم الجديدة من الفئة B توزيعًا سنويًا ثابتًا بنسبة 4.9% على قيمة اسمية تبلغ 6.34 دولارات، أي ما يعادل 0.078 دولار للسهم في كل ربع سنة بعد بدء المدفوعات المنتظمة. كما يملك حاملو هذه الأسهم حق تحويلها إلى أسهم عادية عند سعر تحويل يبلغ 6.34 دولارات.

ومع ذلك، تحتفظ الشركة بحق استدعاء الأسهم بالسعر السوقي إذا تداول السهم فوق 130% من سعر التصفية لمدة 20 يومًا متتاليًا. ولا تمنح هذه الأسهم حقوق التصويت، لكنها تتضمن حقوق استرداد في ظروف محددة.

Metaplanet تلغي حقوق الاكتتاب القديمة

تأتي عملية زيادة رأس المال ضمن هيكلة أوسع لأدوات تمويل الشركة. إذ تخطط Metaplanet لإلغاء حقوق الاستحواذ على الأسهم من السلسلة 20 إلى 22، وإصدار حقوق جديدة من السلسلة 23 و24 لصالح صندوق Evo Fund المسجل في جزر كايمان، وذلك بعد الحصول على الموافقات التنظيمية.

وفي منشور على منصة X، كشف الرئيس التنفيذي سايمون غيروفيتش أن برنامج الأسهم المفضلة الدائمة الجديد من الفئة B يحمل اسم MERCURY.

وكتب:

“توزيع ثابت 4.9%. سعر تحويل 1,000 ين. خطوة جديدة في توسيع استراتيجية Metaplanet لاحتياطي البيتكوين.”

صورة: الرئيس التنفيذي يكشف برنامج MERCURY. المصدر: Simon Gerovich

اختتم سهم Metaplanet تداولات اليوم مرتفعًا بنسبة 3.20%، مضيفًا 12 نقطة. ومع ذلك، تُظهر بيانات Google Finance أن السهم منخفض بأكثر من 60% خلال الأشهر الستة الماضية.

رهان Metaplanet على بيتكوين في المنطقة الحمراء

تعد Metaplanet رابع أكبر شركة مدرجة في العالم من حيث حيازات بيتكوين، إذ تمتلك الآن 30,823 بيتكوين، بقيمة تقارب 2.82 مليار دولار وفق BitcoinTreasuries.NET.

اشترت الشركة هذه الكمية بسعر شراء متوسط يبلغ 108,036 دولارًا لكل بيتكوين، ما يضعها حاليًا عند خسارة غير محققة بنسبة -15.17%، بعد أن تراجعت أرباحها الورقية بشكل حاد مقارنة بذروة أكتوبر.