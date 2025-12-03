Glassnode: ارتفعت تصفيات الرافعة المالية اليومية في سوق العملات المشفرة لتبلغ ثلاثة أضعافها تقريبًا مع تزايد سخونة السوق

تام شمس - الأربعاء 3 ديسمبر 2025 03:36 مساءً - تشهد تصفيات العقود الآجلة اليومية في سوق العملات المشفرة ارتفاعًا حادًا في هذه الدورة، مع اتساع مراكز الفائدة المفتوحة وزيادة نشاط التداول عبر البورصات، مما يدفع السوق إلى مستويات أعلى من الرافعة المالية.

وفق تقرير جديد صادر عن Glassnode وFasanara، ارتفع متوسط تصفيات العقود الآجلة اليومية من نحو 28 مليون دولار في مراكز الشراء و15 مليونًا في مراكز البيع خلال الدورة السابقة، إلى 68 مليون دولار في مراكز الشراء و45 مليونًا في مراكز البيع في الدورة الحالية.

وبرز هذا الاتجاه بوضوح في 10 أكتوبر، خلال ما وصفه الباحثون بـ”الجمعة السوداء المبكرة”، حيث تمّت تصفية أكثر من 640 مليون دولار في مراكز الشراء لكل ساعة مع هبوط سعر بيتكوين (BTC) من 121,000 دولار إلى 102,000 دولار. كما انهارت الفائدة المفتوحة بنسبة 22% في أقل من 12 ساعة، من 49.5 مليار دولار إلى 38.8 مليار دولار، في واحدة من أعنف عمليات نزع الرافعة المالية في تاريخ بيتكوين، بحسب Glassnode.

كما توسّط نشاط العقود الآجلة بشكل كبير، مع صعود الفائدة المفتوحة إلى مستوى قياسي بلغ 67.9 مليار دولار. كذلك ارتفعت أحجام التداول اليومية في عقود الفيوتشر لتصل إلى 68.9 مليار دولار في منتصف أكتوبر، فيما شكّلت العقود الدائمة أكثر من 90% من هذا النشاط.

المصدر: Glassnode

أحجام تداول بيتكوين الفورية تتضاعف

وبشكل لافت، تضاعفت أيضًا أحجام التداول الفوري لبيتكوين مقارنة بالدورة السابقة، لتتراوح بين 8 مليارات و22 مليار دولار يوميًا. وخلال انهيار 10 أكتوبر، قفز حجم التداول الفوري خلال ساعة واحدة إلى 7.3 مليارات دولار أكثر بثلاث مرات من قمم الأسابيع السابقة مع إقبال المتداولين على “شراء الانخفاض” بدلًا من الهروب من السوق.

وأشار التقرير إلى أنه منذ إطلاق صناديق المؤشرات الفورية (ETFs) في الولايات المتحدة مطلع 2024، أصبح اكتشاف السعر في بيتكوين يميل أكثر إلى السوق النقدية (Spot)، بينما تُبنى الرافعة المالية بشكل متزايد في سوق العقود الآجلة. وقد ساعد هذا التحول في جذب رؤوس الأموال إلى البيتكوين ورفع حصته السوقية من 38.7% في أواخر 2022 إلى 58.3% اليوم.

كما تُظهر تدفقات رأس المال الاتجاه نفسه، إذ تراوحت التدفقات الشهرية لبيتكوين بين 40 و190 مليار دولار، لترفع القيمة المُحققة (Realized Cap) إلى مستوى قياسي يبلغ 1.1 تريليون دولار. ووفقًا لـGlassnode، دخل إلى الشبكة منذ قاع 2022 أكثر من 732 مليار دولار وهو أكثر مما دخل خلال جميع الدورات السابقة مجتمعة ما يعكس سوقًا “أكثر نضجًا وارتكازًا على المؤسسات”.

بيتكوين ينافس Visa كشبكة تسوية عالمية

أشار التقرير أيضًا إلى أن بيتكوين بات يؤدي دور شبكة للتسوية المالية تنافس أكبر شبكات الدفع عالميًا. فقد عالجت شبكة بيتكوين ما قيمته 6.9 تريليونات دولار من التحويلات خلال آخر 90 يومًا متجاوزة حجم العمليات التي نفذتها Visa وMastercard خلال الفترة نفسها.

وفي الوقت نفسه، تستمر ملكية البيتكوين بالتحوّل تدريجيًا من منصات التداول نحو المؤسسات. فوفق Glassnode، يمتلك المستثمرون المؤسسيون عبر صناديق ETF وميزانيات الشركات والخزائن المركزية واللامركزية نحو 6.7 ملايين BTC. ومنذ أوائل 2024، استحوذت صناديق ETF وحدها على نحو 1.5 مليون BTC، بينما تراجعت أرصدة البورصات المركزية بشكل ملحوظ.