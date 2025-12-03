- 1/2
- 2/2
هرب مسلحان بنحو 85,800 دولار بعد استهداف رجل كان يعتزم شراء عملات رقمية في موقف سيارات بترينيداد، في حادث يضاف إلى سلسلة اعتداءات متزايدة على حاملي العملات الرقمية.
ووفقا لصحيفة “ترينيداد وتوباغو نيوزداي”، كان الضحية وشريكه يستعدان لإتمام الصفقة حين باغتهما مهاجمان ملثمان وسرقا الأموال والهواتف ولاذا بالفرار، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة.
تصاعد خطير للهجمات على حاملي العملات الرقمية:
تكشف تقارير حديثة عن تزايد الهجمات العنيفة التي تهدف لسرقة محافظ العملات الرقمية عبر الإكراه.
في قرار محكمة كندية حديث، أظهر تفاصيل هجوم وحشي عام 2024، شمل التعذيب والاعتداء الجنسي لسرقة عملات بيتكوين.
كما وثّق “جيمسون لوب” من شركة “كاسا” أكثر من 60 هجوم مماثل هذا العام.
وفي حوادث أخرى، أُجبر رجل في سان فرانسيسكو على تسليم محفظة رقمية بقيمة 11 مليون دولار تحت تهديد السلاح، وقُتل خبير العملات الروسي “رومان نوفاك” وزوجته في الإمارات بعد استدراجهما من قبل “مستثمرين” مزيفين.
هذا ويحذر خبراء الأمن من أن الاعتداءات لم تعد مجرد جرائم رقمية، بل تحولت إلى عنف جسدي منظم.
وأوضح مستشار الجرائم الإلكترونية “ديفيد سيهيون بايك” أن المهاجمين يستخدمون التحليل على الشبكة والذكاء الاصطناعي لتعقب الضحايا وسلوكياتهم المالية، مؤكدا أن الحدود بين العالم الرقمي والواقعي أصبحت أكثر هشاشة، وأن هذه الهجمات تُخطط بعناية اعتمادا على بيانات دقيقة.
اقرأ أيضا:
سهم MSTR يهبط بقوة بعد تجاوز قيمة حيازته من البيتكوين قيمته السوقية
سعر البيتكوين يعود إلى مستوى 93 ألف دولار وتحسّن المعنويات المحيطة بالسوق
كانت هذه تفاصيل خبر مسلحون يسرقون ما قيمته 85,800 دولار في كمين لصفقة عملات رقمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المشفرين العرب وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.