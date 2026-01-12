هيئة SEC تؤجّل البت في صناديق PENGU وT. Rowe للعملات الرقمية بينما تفتح باب التعليقات على خيارات Grayscale

مدّدت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) مهلة اتخاذ القرار بشأن صندوقين متداولين مرتبطين بالعملات الرقمية (ETFs)، وفتحت في الوقت نفسه باب التعليقات العامة على مقترح يخص عقود الخيارات المرتبطة بصندوق ثالث، وذلك في ثلاث قرارات إيداع منفصلة نُشرت يوم الاثنين.

وفي إشعارات منفصلة بالسجل الفيدرالي، قررت الهيئة منح نفسها فترة أطول للنظر في التعديلات المقترحة على القواعد التي تتيح إدراج صندوق Canary Pudgy Penguins المُرمز (PENGU) في منصة Cboe BZX، وصندوق T. Rowe Price Active Crypto ETF في بورصة NYSE Arca.

وتندرج الإيداعات ضمن آلية 19b-4 القياسية لدى الهيئة، التي تسمح بتمديد نافذة القرار الأولية حتى 45 يومًا إضافيًا أثناء تقييم قضايا هيكل السوق، وحماية المستثمرين، ومخاطر التلاعب.

تقييم صندوقي Canary PENGU وT. Rowe

يسعى صندوق PENGU من Canary إلى توفير تعرّض لمنظومة Pudgy Penguins، وهي مجموعة بارزة من الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، ما يجعله من أكثر مقترحات صناديق ETF المرتبطة بالكريبتو غرابة أمام الهيئة حاليًا. ويُنظر إليه كاختبار لمدى استعداد الهيئة للسماح بتعرّض مرتبط بالميمات وقطاع الـNFT ضمن إطار صندوق متداول.

قرار هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) بشأن صندوق PENGU ETF. المصدر: السجل الفيدرالي.

أما صندوق T. Rowe Price Active Crypto ETF فهو صندوق مُدار بنشاط يهدف إلى الاستثمار في سلة متنوعة من الأصول الرقمية تتجاوز بيتكوين وإيثيريوم، ما يُدخل علامة تقليدية من عالم الصناديق المشتركة إلى استراتيجيات كريبتو متعددة الأصول.

ولا تعني هذه التأجيلات حكمًا نهائيًا، لكنها تشير إلى رغبة الهيئة في منح نفسها وقتًا إضافيًا لتقييم منتجات تتجاوز نطاق التعرّض للأصول الرقمية الكبرى.

مقترح خيارات Grayscale يدخل مرحلة التعليقات

بالتوازي مع التأجيلات، قدّمت NYSE American مقترح تعديل قواعد لإدراج عقود خيارات مُوحّدة على صندوق Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF، وهو صندوق يتتبع مؤشرًا يضم خمسة من أكبر الأصول الرقمية من حيث القيمة السوقية: بيتكوين، إيثيريوم، XRP، سولانا، وكاردانو.

ودخل المقترح مرحلة التعليقات العامة، حيث يمكن لمشاركي السوق إبداء آرائهم حول ما إذا كان إدراج هذه الخيارات يتوافق مع معايير قانون البورصات المتعلقة بعدالة وانتظام الأسواق والحماية من الاحتيال والتلاعب.

وفي حال الموافقة، ستضيف خيارات التداول على صندوق كريبتو متعدد الأصول طبقة جديدة من أدوات التحوط والرافعة المالية، ما يوسّع منظومة المشتقات التي تتركز حاليًا إلى حد كبير حول منتجات بيتكوين وإيثيريوم.