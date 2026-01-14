مؤسس بينانس يحذر متداولي الكريبتو: تحويل مزاحه إلى عملات ميم هي طريق شبه مؤكد للخسارة

وجّه تشانغبينغ “CZ” تشاو، المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لبينانس، تحذير مباشر لمتداولي العملات الرقمية، مؤكدا أن شراء عملات الميم التي تظهر كرد فعل على منشوراته غير الرسمية على وسائل التواصل غالبا ما ينتهي بخسائر مالية.

وجاءت رسالته في منشور على منصة X بتاريخ 13 يناير، ضمن سياق متكرر في سوق الكريبتو، حيث تُفسَّر تعليقات الشخصيات المؤثرة كإشارات استثمارية رغم أنها ليست كذلك.

وأوضح “CZ” أن تغريداته العشوائية، التي وصفها بأنها نكات غبية وغير مضحكة كثيرا، لا تُكتب بهدف إطلاق أفكار لعملات ميم.

وقال إنه يغرد بطريقته المعتادة دون التفكير في الميم في معظم الأوقات.

ويأتي ذلك بعد نمط بات معروف: مطورون يطلقون بسرعة رموز رقمية مرتبطة بتعليق عابر لشخصية مشهورة، ما ينتج أصولا عالية المخاطر بلا قيمة أو مشروع واضح.

أثار التحذير نقاش واسع بين متابعي سوق الكريبتو.

بعضهم سخر من سلوك المتداولين الذين يندفعون وراء “نكات” تتحول إلى رموز رقمية، بينما طرح آخرون تساؤلات حول دور بينانس نفسه في تعزيز ثقافة عملات الميم، مستشهدين بسوابق إدراج عملات مرتبطة بأحداث أو شخصيات.

في جانب آخر من النقاش، طُرحت انتقادات تتعلق بجودة مشاريع الميم نفسها، حيث يرى بعض أفراد المجتمع أن المشكلة ليست في فكرة “الميم” بحد ذاتها، بل في غياب السرد والقصة والهوية التي تُبنى عليها مجتمعات حقيقية.

وطالب بعضهم بدعم مشاريع عضوية تنمو طبيعيا بدل مطاردة الترندات السريعة.

ويأتي تحذير “CZ” في وقت تعود فيه عملات الميم إلى الواجهة مع ارتفاع اهتمام الأفراد وتأثر السوق بالأخبار القصيرة الأجل.

