فشل سعر البيتكوين في اختراق مستوى 68 ألف دولار وسط تصاعد التوترات…وXRP تهبط إلى مستوى دعم حرج

شهد سوق العملات الرقمية تراجع جديد بعد فشل سعر البيتكوين في الحفاظ على زخمه الصعودي، حيث اصطدم بمستوى مقاومة قوي عند 68,000 دولار قبل أن يتراجع سريع بفعل تطورات متسارعة على الساحة الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

تراجع سعر البيتكوين:

سجّل البيتكوين ارتفاعا خلال ساعات الصباح ليصل إلى أعلى مستوى له في خمسة أيام عند 68,400 دولار، إلا أن هذا الصعود لم يدم طويلا، إذ تعرض لضغوط بيع دفعته للانخفاض بنحو 2000 دولار خلال وقت قصير، ليستقر حاليا دون مستوى 67,000 دولار.

وكانت العملة قد حاولت خلال الأسبوع الماضي اختراق مستوى 72,000 دولار في أكثر من مناسبة، لكنها فشلت في ذلك، ما عزز من سيطرة البائعين.

وبدأ التصحيح يوم الأربعاء، ليتراجع السعر إلى 69,000 دولار، قبل أن يتكبد خسائر أكبر يوم الجمعة حين هبط إلى 65,600 دولار، ما أعاد حالة الخوف الشديد إلى السوق.

ومع بداية الأسبوع الجاري، واصل البيتكوين تقلباته، حيث انخفض إلى أقل من 65,000 دولار مسجلا أدنى مستوى شهري جديد، قبل أن يرتد إلى 68,000 دولار، ثم يعود للتراجع مرة أخرى مع تصاعد الضغوط.

وتزامنت هذه التحركات مع تقارير متضاربة حول موقف الولايات المتحدة من الحرب في المنطقة، إذ أشارت بعض المصادر إلى احتمال إنهاء الصراع حتى مع استمرار إغلاق مضيق هرمز، بينما تحدثت تقارير أخرى عن ضغوط من دول إقليمية لمواصلة الهجمات على إيران.

تراجع واسع في أسعار العملات البديلة:

لم تكن العملات الرقمية البديلة بمنأى عن هذا التراجع، حيث انخفض معظمها بنسبة تتراوح بين 2% و3% خلال 24 ساعة الماضية.

ورغم تراجعها الطفيف، حافظت إيثيريوم على تداولها فوق مستوى 2,000 دولار.

في المقابل، هبطت عملة BNB إلى ما دون 610 دولار بعد خسارة بنحو 2%.

أما XRP، فكانت من بين العملات الرقمية الأكثر تضررا، حيث تراجعت بنسبة 3.4% لتقترب من مستوى دعم مهم عند 1.30 دولار، مع خسائر أسبوعية تتجاوز 7%، ما أدى إلى اتساع الفجوة بينها وبين BNB من حيث القيمة السوقية.

كما سجلت عملات مثل SOL وADA وXLM وRAIN خسائر ملحوظة، في حين تراجعت HYPE وHBAR بأكثر من 5% خلال اليوم.

وعلى الجانب الآخر، كانت البيتكوين كاش وZEC من بين العملات القليلة التي حققت مكاسب محدودة.

وبشكل عام، فقدت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية أكثر من 30 مليار دولار خلال يوم واحد، لتتراجع إلى نحو 2.38 تريليون دولار، وفق بيانات “CoinGecko”.

