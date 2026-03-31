هيئة VARA تفرض قواعد صارمة على تداول الكريبتو ومشتقاته في دبي لتعزيز الشفافية وحماية المستثمرين

أصدرت هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA) قواعد جديدة تنظم تداول العملات الرقمية والمشتقات، مع فرض معايير صارمة للحوكمة والإفصاح وإدارة المخاطر على الشركات المرخصة.

تشمل القواعد التداول بالهامش والمشتقات المتداولة في البورصة، وتمنح الهيئة صلاحيات واسعة مثل تعليق التداول وتعديل متطلبات الهامش عند الحاجة.

وفقا للتعليمات، يُسمح للشركات بتقديم خدمات التداول بالهامش فقط بعد الحصول على موافقة صريحة، مع ضرورة تقييم ملاءمة العملاء ماليا وخبراتهم الاستثمارية.

كما يُحظر استخدام أموال عميل لتمويل صفقات عميل آخر، مع إلزام الشركات بمراقبة الحسابات وإصدار تنبيهات مبكرة عند انخفاض مستويات الهامش.

أما فيما يتعلق بالمشتقات، فيتطلب تقديمها موافقة منفصلة، مع التأكد من فهم العملاء للمخاطر وقدرتهم على الوفاء بالالتزامات المالية، إضافة إلى إنشاء صندوق تأمين خاص.

كما فرضت “VARA” على الشركات وضع قواعد سلوك واضحة ومراقبة السوق بشكل مستمر، مع إلزامها بمشاركة بيانات التداول مع الهيئة.

وتشمل المتطلبات أيضا تعيين عضو مستقل في مجلس الإدارة والإفصاح السنوي عن مكافآت الإدارة، في إطار تعزيز الشفافية وحماية المستثمرين.

