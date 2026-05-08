سعر البيتكوين يفقد أهم دعم حاليا: هل يقترب السوق من موجة هبوط جديدة؟

تراجع سعر البيتكوين مجددا إلى ما دون أحد أهم مستويات الدعم الحالية بعد موجة صعود قوية دفعت السعر من أقل من 75 ألف دولار إلى قرابة 83 ألف خلال أقل من أسبوع.
لكن هذا الزخم توقف سريعا، حيث خسر السعر أكثر من 3 آلاف دولار، ليعود دون مستوى 80,300 دولار، وهو المستوى الذي يعتبره بعض المحللين نقطة محورية للسوق حاليا.
وتكمن أهمية هذا المستوى في أنه يمثل متوسط تكلفة شراء الحيتان الجديدة، أي كبار المستثمرين الذين دخلوا السوق خلال الأشهر الأخيرة.
وعندما يتداول السعر أسفل هذا المستوى، فهذا يعني أن هذه الفئة أصبحت في حالة خسارة.
ويرى المحللون أن استمرار التداول دون 80,300 دولار قد يدفع بعض الحيتان إلى البيع لتقليل الخسائر أو الخروج عند التعادل، ما قد يخلق موجة ضغط بيعي إضافية تدفع السوق إلى مستويات أدنى.
في المقابل، إذا تمكنت عملة البيتكوين من استعادة هذا المستوى وتحويله إلى دعم قوي، فقد يُعتبر ذلك إشارة على انتهاء ضغوط البيع وعودة الثقة، وهو ما قد يمهد لبداية اتجاه صاعد جديد.
وفي الوقت نفسه، تظهر البيانات ارتفاع كبير في شهية المخاطرة داخل السوق، مع وصول الرافعة المالية المستخدمة في تداول بيتكوين إلى أعلى مستوياتها هذا العام.
ورغم أن هذا قد يدعم اختراقات صعودية قوية، إلا أنه يزيد أيضا من خطر التصفية الجماعية إذا انعكس الاتجاه بشكل مفاجئ، كما حدث في موجات هبوط سابقة.
بشكل عام، تبدو عملة البيتكوين عند نقطة حساسة للغاية، حيث قد يحدد مستوى 80,300 دولار الاتجاه القادم للسوق على المدى القصير.
