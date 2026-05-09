هل من الممكن أن تتحرك عملات البيتكوين الخاصة بالمؤسس “ساتوشي ناكاموتو”؟

طرح الخبير المالي والمتحدث المعروف في عالم الكريبتو “فريد كروغر” نظرية جديدة حول هوية مبتكر البيتكوين “ساتوشي ناكاموتو”، معتبرا أن الشخصية الغامضة لم تكن فرد واحد، بل تعاون بين اثنين من أبرز رواد التشفير:

“هال فيني” و”لين ساسامان”.

ويستند “كروغر” إلى عدة نقاط يراها منطقية لدعم هذه الفرضية، أبرزها أن “هال فيني” كان يمتلك دليل زمني يمنع كونه “ساتوشي” وحده، بعدما أظهرت سجلات قديمة أنه كان يشارك في سباق جري وقت إرسال رسائل من حساب “ساتوشي”.

ووفقا له، فإن هذا التناقض يختفي إذا كان هناك شخصان يعملان معا.

كما أشار إلى أن أسلوب الورقة البيضاء الأكاديمي والبصمة اللغوية البريطانية قد يرتبطان بـ “ساسامان”، الذي عاش لفترة طويلة في بلجيكا، بينما كان “فيني” يمتلك الخبرة البرمجية اللازمة لبناء كود البيتكوين.

أما النقطة الأكثر إثارة، فهي توقيت اختفاء “ساتوشي” في أبريل 2011، والذي جاء قبل أسابيع قليلة فقط من وفاة “لين ساسامان”، بالتزامن مع تدهور حالة “هال فيني” الصحية بسبب مرض ALS، ما جعله غير قادر على الكتابة لاحقا.

وبناء على هذه النظرية، يعتقد “كروغر” أن محافظ ساتوشي التي تحتوي على نحو 1.1 مليون BTC لن تتحرك أبدا، لأن المفاتيح الخاصة ربما فُقدت بوفاة أصحابها.

هذا السيناريو يعني أن تلك الكمية الهائلة من البيتكوين، التي تُقدّر قيمتها اليوم بعشرات المليارات من الدولارات، قد أصبحت فعليا خارج التداول إلى الأبد، ما يقلل من مخاوف السوق بشأن بيع مفاجئ من “ساتوشي”.

