سعر البيتكوين يعود فوق مستوى 80 ألف دولار بعد التطورات الجيوسياسية الأخيرة

استعاد سعر البيتكوين مستوى 80 ألف دولار بعد إعلان الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار مؤقت بين روسيا وأوكرانيا لمدة ثلاثة أيام.

ووفقا لتصريحات “ترامب”، يشمل الاتفاق وقف العمليات العسكرية وتبادل ألف أسير من كل طرف، مع بدء محادثات جديدة لإنهاء الحرب التي وصفها بأنها الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية.

تفاعلت الأسواق بشكل إيجابي مع الخبر، حيث ارتفع سعر البيتكوين بأكثر من ألف دولار بعد أن كان قد تراجع إلى حدود 79 ألف دولار عقب رفضه عند مستوى 83 ألف في وقت سابق من الأسبوع.

ورغم أن الارتفاع الحالي يُعد إيجابي، إلا أنه لا يقترب من القفزة القوية التي سجلتها عملة البيتكوين سابق بعد إعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، عندما قفز السعر من 68 ألف إلى 73 ألف دولار خلال وقت قصير.

أما العملات الرقمية البديلة، فقد كان أداؤها أكثر هدوء هذه المرة، مع تسجيل بعض العملات مثل سولانا وZcash مكاسب ملحوظة مقارنة ببقية السوق.

ويبدو أن المستثمرين ما زالوا يتعاملون بحذر مع التطورات الجيوسياسية، رغم أن أي إشارات لخفض التوترات العالمية تستمر في دعم الأصول عالية المخاطر مثل العملات الرقمية.

