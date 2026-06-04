توقعات البيتكوين بعد انهياره بنسبة 15% أسبوعيا: هل تتجه نحو 50 ألف دولار أم أن الارتداد قريب؟

تواصل عملة البيتكوين التعرض لضغوط بيع قوية بعدما فقدت أكثر من 15% من قيمتها خلال أسبوع واحد، في واحدة من أسوأ موجات التراجع التي شهدتها العملة منذ أشهر.

وخلال الساعات الماضية، هبطت عملة البيتكوين إلى ما يقارب 61 ألف دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ أوائل فبراير، قبل أن تتمكن من تسجيل ارتداد محدود نحو منطقة 62,500 دولار.

ما أسباب الانهيار الأخير؟

جاء التراجع الحاد نتيجة مجموعة من العوامل المتزامنة، أبرزها قرار شركة “Strategy” بيع جزء من حيازاتها من البيتكوين، إلى جانب تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، واستمرار نزيف السيولة من صناديق بيتكوين الفورية المتداولة (Spot ETFs)، فضلا عن حالة الضعف التي تسيطر على سوق العملات الرقمية بشكل عام.

وقد أدى هذا المزيج من الضغوط إلى فقدان البيتكوين أكثر من 20 ألف دولار من قيمتها خلال شهر واحد فقط.

التوقعات:

يرى عدد من المحللين أن السوق لم يصل بعد إلى القاع النهائي.

وأشار المحلل “علي مارتينيز” إلى أن كسر مستوى 72 ألف دولار وضع البيتكوين في منطقة فنية حساسة، موضحا أن نطاق الدعم الرئيسي التالي يقع بين 50 ألف و54 ألف دولار وفقا لمؤشر “MVRV Pricing Bands”.

من جانبه، اعتبر المحلل المعروف باسم “Ted” أن نموذج “الرأس والكتفين” الهابط لم يحقق هدفه الكامل بعد، مرجحا أن تشكل منطقة 49 ألف دولار مستوى دعم مهم يشبه القاع الذي سجلته البيتكوين خلال أغسطس 2024.

أما المستثمر المعروف والناقد الدائم للبيتكوين “بيتر شيف”، فقد قدم السيناريو الأكثر تشاؤما، حيث توقع أن يؤدي كسر مستوى 50 ألف دولار إلى موجة بيع عنيفة قد تدفع السعر إلى ما دون 20 ألف دولار.

ويرى “شيف” أن مثل هذا الهبوط قد يكون كافيا لدفع العديد من المستثمرين طويلي الأجل إلى التخلي عن مراكزهم بعد سنوات من التمسك بالعملة.

ورغم الأجواء السلبية السائدة، فإن بعض المؤشرات الفنية بدأت تعطي إشارات مختلفة.

فقد هبط مؤشر القوة النسبية RSI إلى مستوى 11 خلال الساعات الماضية، وهو أدنى مستوى له منذ أربعة أشهر، قبل أن يرتفع لاحقا إلى نحو 16.

ويُعد RSI من أكثر المؤشرات استخداما لقياس حالات التشبع البيعي والشرائي، حيث تشير القراءات دون مستوى 30 عادة إلى أن الأصل قد يكون تعرض لعمليات بيع مفرطة قد تسبق ارتداد صعودي.

لذلك، يرى بعض المتداولين أن البيتكوين قد تكون اقتربت من مرحلة تسمح بحدوث انتعاش قصير الأجل، حتى وإن استمرت التوقعات السلبية على المدى المتوسط.

في الوقت الراهن، تتركز أنظار المستثمرين على قدرة البيتكوين على الحفاظ على التداول فوق منطقة 60 ألف دولار، إذ إن فقدان هذا المستوى قد يفتح الباب أمام هبوط أعمق نحو مناطق الدعم التي يتحدث عنها المحللون.

أما نجاح العملة في استعادة بعض مستوياتها المفقودة فقد يمنح السوق فرصة لالتقاط الأنفاس بعد موجة التراجعات العنيفة التي شهدتها الأيام الأخيرة.

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