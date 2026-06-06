هل حان وقت شراء البيتكوين؟ محلل يكشف مستويات الدخول المثالية بعد الانهيار الأخير

أعاد الانخفاض الحاد الذي تعرض له سعر البيتكوين خلال الأسابيع الماضية طرح سؤال يتكرر مع كل موجة هبوط كبيرة:

هل يمثل سعر العملة الآن فرصة شراء جذابة أم أن هناك المزيد من التراجع في الطريق؟

فبعد خسارة نحو 23 ألف دولار من قيمته خلال فترة قصيرة، هبط سعر البيتكوين إلى مستوى 59,100 دولار، وهو من أدنى المستويات التي سجلتها العملة خلال السنوات الأخيرة، قبل أن تشهد محاولات تعاف محدودة.

مستويات شراء أفضل قد تكون قادمة:

يرى المحلل المعروف “علي مارتينيز” أن المستثمرين قد لا يكونون أمام أفضل نقطة دخول حتى الآن، رغم الانخفاض العنيف الذي شهده السوق.

وأوضح أن أفضل فرص الشراء تاريخيا تظهر عندما يهبط سعر البيتكوين إلى نطاقات محددة وفق مؤشر “MVRV Pricing Bands”، وهي مستويات لا تزال أقل من السعر الحالي بشكل ملحوظ.

وبحسب تحليله، تقع مناطق الدعم الرئيسية التالية قرب 54 ألف دولار و43 ألف دولار، ما يعني أن العملة قد تحتاج إلى مزيد من التصحيح قبل الوصول إلى مناطق يعتبرها الأكثر جاذبية من ناحية العائد مقابل المخاطرة.

في المقابل، يرى محللون آخرون أن السوق ربما يكون قد اقترب بالفعل من تكوين قاع سعري.

وأشار المحلل “Crypto Rover” إلى وجود إشارات فنية سبق أن ظهرت بالقرب من القيعان الرئيسية السابقة لبيتكوين، معتبرًا أن المرحلة الحالية قد تمثل فرصة مناسبة للمستثمرين الذين يتبنون استراتيجية التراكم طويلة الأجل.

وأضاف أن المستثمرين الذين يواصلون الشراء خلال فترات الخوف الشديد قد ينظر إليهم على أنهم كانوا محظوظين عندما تبدأ الدورة الصعودية المقبلة خلال السنوات القادمة.

ورغم بعض الآراء المتفائلة، لا تزال العديد من المؤشرات الفنية والبيانات على السلسلة تشير إلى أن السوق لم يصل بعد إلى قاع نهائي واضح.

ويتوقع بعض المحللين إمكانية تراجع بيتكوين نحو منطقة 50 ألف دولار إذا استمرت الضغوط البيعية الحالية.

أما المستثمر المعروف “بيتر شيف”، فقد قدم رؤية أكثر تشاؤم، إذ حذر من أن كسر مستوى 50 ألف دولار قد يفتح الباب أمام هبوط أعمق بكثير، مع توقعات متطرفة بوصول السعر إلى مستويات أدنى بكثير من الأسعار الحالية.

في ظل التباين الكبير بين التوقعات، يجد المستثمرون أنفسهم أمام معادلة صعبة بين المخاطرة وإمكانية اقتناص الفرص.

فبينما يرى البعض أن الانخفاض الحالي يمثل فرصة نادرة للشراء، يعتقد آخرون أن السوق لم يستنفد كامل موجة التصحيح بعد.

ومع استمرار التقلبات القوية، تبقى مستويات الدعم القادمة وحركة السيولة في السوق من أهم العوامل التي ستحدد الاتجاه المقبل للبيتكوين خلال الفترة القادمة.

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