سعر البيتكوين يقترب من مستوى 63 ألف دولار وعملة الريبل تستعيد مستويات دعم مهمة: التفاصيل

يستمر سعر البيتكوين في محاولة تعافيه بعد الهبوط المدوي واختبار مستوى 59 ألف دولار حيث عاد وارتد ليتداول في وقت كتابة المقال عند سعر 62500 دولار.

وكذلك الامر بالنسبة للعملات الرقمية البديلة حيث سجل أغلبها نسب ايجابية بأرقام متفاوتة.

ارتداد سعر البيتكوين:

شهد سعر البيتكوين واحدة من أصعب فترات التداول خلال الأيام الأخيرة، بعدما بدأ الأسبوع بالقرب من 73 ألف دولار قبل أن يتعرض لضغوط بيع متتالية دفعت السعر إلى ما دون 70 ألف دولار ثم إلى حدود 65 ألف دولار.

ورغم محاولات الارتداد التي أوصلت سعر العملة مؤقتا إلى 67 ألف دولار، استمرت الضغوط في السيطرة على السوق، لتتراجع العملة لاحقا إلى ما دون 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ أواخر 2024.

لكن بعد تسجيل هذا القاع، تمكنت عملة البيتكوين من استعادة جزء من خسائرها سريعا، لترتفع فوق 60 ألف دولار ثم تواصل صعودها نحو 63 ألف دولار خلال الساعات الأخيرة.

وارتفعت القيمة السوقية للعملة إلى أكثر من 1.25 تريليون دولار، فيما حافظت على هيمنة تتجاوز 56% من إجمالي سوق العملات الرقمية.

في المقابل شهدت العملات الرقمية البديلة انتعاش ملحوظ بعد الخسائر الكبيرة التي تكبدتها خلال موجة الهبوط الأخيرة.

حيث ارتفع سعر الإيثيريوم بنحو 4% خلال 24 ساعة ليقترب من مستوى 1650 دولار، بعدما كانت قد هبط إلى حدود 1500 دولار.

أما XRP فنجحت في استعادة مستوى الدعم المهمين عند 1.10 دولار و1.15 دولار، بعد أن تراجعت إلى 1.05 دولار خلال ذروة عمليات البيع يوم الجمعة.

كما سجلت عملات مثل BNB وSOL وTRX وDOGE نسب ايجابية، في حين واصلت ZEC تعافيها القوي بارتفاع تجاوز 8%.

موجة التعافي الحالية ساهمت في إضافة نحو 150 مليار دولار إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية مقارنة بالمستويات المتدنية التي سجلها السوق يوم الجمعة.

وبذلك ارتفعت القيمة السوقية لسوق الكريبتو إلى نحو 2.24 تريليون دولار، وسط ترقب المستثمرين لمعرفة ما إذا كانت هذه المكاسب تمثل بداية تعاف مستدام أم مجرد ارتداد مؤقت بعد موجة بيع حادة.

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