عملة ناشئة تقفز 80% في يوم واحد وسعر البيتكوين يستعيد مستوى 64 ألف دولار

شهد سوق العملات الرقمية موجة تعاف جديدة خلال الساعات الماضية، مدفوعة بتطورات إيجابية على الصعيد الجيوسياسي.

حيث ارتفع سعر البيتكوين إلى أكثر من 64 ألف دولار، بينما خطفت إحدى العملات الرقمية الناشئة الأضواء بتحقيق مكسب يومي تجاوزت نسبته 80%.

سعر البيتكوين يستمر في التعافي:

بعد أسبوع من التقلبات العنيفة وضغوط البيع القوية، نجحت عملة البيتكوين في استعادة جزء مهم من خسائرها.

كانت عملة البيتكوين قد بدأت الأسبوع بالقرب من 73 ألف دولار قبل أن تتعرض لسلسلة من الانخفاضات المتتالية دفعتها إلى كسر عدة مستويات دعم رئيسية، وصولا إلى 59,100 دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ ما يقارب عامين.

لكن مع تحسن شهية المخاطرة وعودة بعض التفاؤل إلى السوق، تمكنت عملة البيتكوين من التعافي تدريجيا، لترتفع من 62 ألف دولار إلى أكثر من 64 ألف دولار خلال فترة قصيرة، قبل أن تواجه بعض عمليات جني الأرباح.

ويُرجّح أن يكون هذا التحرك مدعوم بتصريحات جديدة للرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، أشار فيها إلى إمكانية الإعلان عن اتفاق سلام مع إيران خلال الأيام المقبلة، وهو ما انعكس إيجابيا على الأسواق المالية والأصول عالية المخاطر.

وارتفعت القيمة السوقية للبيتكوين إلى نحو 1.27 تريليون دولار، بينما عززت هيمنته على السوق إلى أكثر من 56%.

عملة BEAT تتصدر المشهد:

رغم تعافي البيتكوين اللافت، إلا أن الأنظار كانت موجهة نحو عملة Audiera (BEAT) التي سجلت قفزة استثنائية بلغت نحو 80% خلال 24 ساعة فقط.

وارتفع سعر العملة إلى حوالي 4.30 دولار، ما دفعها إلى التقدم بشكل ملحوظ ضمن ترتيب أكبر العملات الرقمية من حيث القيمة السوقية.

كما سجلت عملات أخرى مكاسب قوية، أبرزها:

SIREN بارتفاع تجاوز 30%.

NEAR بمكاسب تقارب 13%.

DeXe (DEXE) بارتفاع يقارب 11%.

العملات الكبرى تتحرك بهدوء

في المقابل، كانت تحركات العملات الرقمية الكبرى أكثر هدوءا مقارنة بالعملات الصغيرة.

حيث ارتفعت عملة الإيثيريوم إلى نحو 1660 دولار، بينما استقرت BNB بالقرب من 600 دولار.

كما حافظت سولانا على تداولاتها فوق 66 دولار، في حين تمكنت HYPE من استعادة مستوى 60 دولار بعد مكاسب يومية بلغت نحو 3%.

أما ZEC فواصلت تعافيها القوي، مرتفعة بنحو 6% لتتجاوز مستوى 425 دولار.

موجة الصعود الأخيرة ساهمت في إضافة نحو 20 مليار دولار إلى القيمة الإجمالية لسوق العملات الرقمية خلال يوم واحد.

وبذلك ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية إلى حوالي 2.26 تريليون دولار، وسط ترقب المستثمرين لما إذا كان هذا التعافي سيستمر خلال الأيام المقبلة أم أنه مجرد ارتداد مؤقت بعد موجة البيع العنيفة التي شهدها السوق مؤخرا.

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