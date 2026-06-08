شكرا لقرائتكم خبر عن البيتكوين يحافظ على تداولاته قرب 60 ألف دولار وسط تحذيرات من احتياطيات المنصات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول الدولار قرب أعلى مستوياته في نحو شهرين يوم الاثنين، بعدما دفع تقرير الوظائف الأميركي القوي المتعاملين إلى زيادة رهاناتهم على قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة خلال العام الجاري، في حين واصل الين الياباني الاقتراب من المنطقة التي قد تستدعي تدخلاً حكومياً في سوق الصرف.

وجاءت تحركات العملات أكثر هدوءاً مقارنة بالاضطرابات التي شهدتها الأسواق المالية العالمية، حيث امتدت موجة بيع حادة في أسهم التكنولوجيا عبر آسيا وأثرت سلباً على الأسهم الأوروبية.

وحافظ الدولار على المكاسب التي حققها عقب تقرير يوم الجمعة، والذي أظهر أن الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة ارتفعت بمقدار 172 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي، وهو رقم تجاوز بكثير توقعات الأسواق. واستقر اليورو قرب أدنى مستوى له في نحو تسعة أسابيع عند 1.1525 دولار، بينما تداول الجنيه الإسترليني قرب أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع عند 1.3344 دولار.

وقال جوناس غولترمان، كبير اقتصاديي الأسواق لدى “كابيتال إيكونوميكس”، إن تقرير الوظائف الأميركي «يرسم صورة لسوق عمل أميركي يزداد قوة رغم صدمة أسعار الطاقة المستمرة».

اجتماع الفيدرالي

وأضاف أن هذا المزيج يجعل تشديد السياسة النقدية من جانب الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من العام أكثر ترجيحاً، مشيراً إلى أن المؤسسة تتوقع الآن قيام لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس مرتين إضافيتين خلال العام، استجابة لصدمة الطاقة وتسارع سوق العمل الأميركي.

وقبل صدور تقرير الوظائف، كان المتعاملون قد بدأوا بالفعل في تعزيز توقعاتهم بشأن رفع الفائدة، في ظل تهديد أزمة الطاقة العالمية المرتبطة بالحرب مع إيران بزيادة الضغوط التضخمية.

وأظهرت بيانات أسبوعية صادرة عن الجهات التنظيمية الأميركية أن المستثمرين خفضوا مراكزهم الشرائية على اليورو إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر خلال الأسبوع المنتهي في الرابع من يونيو، بينما زادوا رهاناتهم السلبية على الين الياباني، والتي تجاوزت قيمتها الآن عشرة مليارات دولار وفق بيانات “إل إس إي جي”.

ومن المقرر أن تعقد لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية اجتماعها الأسبوع المقبل، وهو الأول برئاسة كيفن وورش، وتشير الأسواق حالياً إلى احتمال يقارب 50% لرفع أسعار الفائدة بحلول سبتمبر، وهو ما قد يحد من أي اندفاع مفرط نحو شراء الدولار، بحسب محللين.

وقال استراتيجيون في “باركليز” إن العوامل المقبلة، مثل تأثيرات تراجع شهية المخاطرة، واحتمال التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، إضافة إلى اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المرتقب، قد تفرض حدوداً على صعود الدولار في المدى القريب.

تطورات الشرق الأوسط

وفي تطور جديد في الشرق الأوسط، أعلنت إسرائيل أنها شنت ضربات على أهداف عسكرية في غرب ووسط إيران يوم الاثنين، رغم تقارير تحدثت عن مطالبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالامتناع عن شن هجمات إضافية.

وأدى ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط بنحو 5%، ما أضاف مزيداً من القلق للمستثمرين الذين كانوا بالفعل يواجهون موجة بيع حادة في أسهم التكنولوجيا المرتفعة التقييم.

وخلال الأسبوعين الماضيين، استفاد الدولار من مكانته كملاذ آمن، إلى جانب توقعات اتساع الفجوة بين أسعار الفائدة الأميركية ونظيراتها في الاقتصادات الأخرى، وهو ما أثر بشكل خاص على الين الياباني.

الين الياباني

وفقد الين المكاسب التي حققها عقب تدخل طوكيو في سوق الصرف بقيمة 11.7 تريليون ين، أي ما يعادل 73 مليار دولار تقريباً، قبل أكثر من شهر بقليل، عندما هبط إلى أدنى مستوياته منذ يوليو 2024 عند 160.725 ين للدولار. وجرى تداول العملة اليابانية قرب مستوى 160.19 يوم الاثنين.

وقالت مصادر لرويترز إن بنك اليابان من المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة هذا الشهر، ما لم يؤدِ تصعيد حاد في الصراع بالشرق الأوسط إلى اضطراب الأسواق، في وقت تزيد فيه تكاليف الوقود الناتجة عن صدمة الطاقة من الضغوط التضخمية على الاقتصاد الياباني.

وقال سيم موه سيونغ، استراتيجي الأسواق لدى “أو سي بي سي”، إن ذلك يترك الين في حالة ترقب، نظراً لأن الأسواق قامت بالفعل بتسعير رفع الفائدة بشكل شبه كامل.

وأضاف أن أي استفادة إضافية للين من توقعات رفع الفائدة ستعتمد على ما إذا كان بنك اليابان سيوحي بوتيرة أسرع من المتوقع لرفع أسعار الفائدة مستقبلاً.