احتياطي XRP في بينانس عند أدنى مستوى له منذ شهر فبراير: التفاصيل

هبط احتياطي XRP في بينانس إلى نحو 2.61 مليار عملة، وهو أدنى مستوى منذ فبراير الماضي، وظلّ الاحتياطي عند هذا المستوى منذ بداية يوليو. ورغم انزلاق العملة نحو 1.06 دولار خلال فترة تصريف الاحتياطيات.

احتياطي المنصات يتقلّص وسط استمرار ضغوط البيع:

بحسب المحلل “Arab Chain” من “CryptoQuant”، لم تشهد الأشهر الأخيرة أي تدفقات واردة تُذكر لتجديد مخزون بينانس من XRP، ما أبقى الرصيد قرب أدنى مستوى له في فبراير 2026 بدل أن يتعافى.

ويُعدّ تراجع أرصدة المنصات إشارة صعودية عادة، إذ يعكس غالبا انتقال المستثمرين لحيازاتهم إلى محافظ خاصة بدل التحضير للبيع.

لكن هذه الإشارة تأخّر ظهور أثرها في السعر؛ إذ أشار “Arab Chain” إلى أن XRP كانت تهبط نحو 1.06 دولار بينما تقلص الاحتياطي، ما يعني أن عوامل السيولة ونشاط التداول ومعنويات المستثمرين طغت على أثر تراجع العرض.

كما أشار المحللون إلى مؤشر “درجة تأكيد CVD” الخاص ببينانس (الذي يمزج السعر مع دلتا الحجم التراكمي)، والذي يقف عند -6.93 مليون، ما يعني أن أوامر البيع تفوّقت على الشراء خلال هبوط XRP من فوق 2.00 دولار مطلع العام نحو منطقة 1.07 دولار.

في المقابل، تحوم درجة تأكيد “السعر-CVD” لمدة 30 يوما قرب 0.84، وهو رقم — وفق Arab Chain — صحي نسبيا لكنه لا يكفي بعد لتأكيد تحوّل حقيقي في الطلب الشرائي؛ إذ يتطلّب الأمر انتقالا مستدام لمنطقة CVD الموجبة مع درجة تأكيد أقوى لتأكيد انعكاس فعلي.

ومع ذلك، تحسّن أداء XRP بشكل معتدل، إذ تُتداول حاليا عند نحو 1.11 دولار بعد مكسب 3.7% خلال 24 ساعة، متأرجحة بين 1.07 و1.12 دولار، رغم أن سادس أكبر عملة مشفّرة من حيث القيمة السوقية لا تزال متراجعة 7% خلال الشهر الماضي وأكثر من 61% خلال عام، رغم قفزة حجم التداول اليومي بنسبة 31% ليبلغ 1.26 مليار دولار.

انقسام المحللين حول الاتجاه المقبل:

انقسم مراقبو السوق حول مصير XRP المقبل، إذ أشار البعض إلى مستوى 1.08 دولار كنقطة مراقبة رئيسية، محذّرين من أن كسره قد يدفع سعر العملة XRP نحو منطقة 0.90-0.93 دولار قبل هزّة أخيرة نحو دعم 0.87 دولار.

في المقابل، ينظر آخرون لما بعد التذبذب قصير الأمد، إذ يرى المحلل “Crypto Patel” أن XRP ترسم نمط سبق تاريخيا موجات صعود تجاوزت 1000%، بينما أشار المستثمر” سيلال كوتشوكر” إلى مكسب شهري بلغ 500% قبل عامين كسبب لعدم استبعاد بلوغ 7 دولار بنهاية العام.

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