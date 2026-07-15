توقعات كاردانو: هل تنطلق ADA نحو صعود صاروخي؟

شهدت عملة كاردانو تقلبات حادة مؤخرا، ويبدو أن الثيران أخيرا تغلّبوا في دفع سعر العملة ADA فوق قيعان شهر يونيو.

يرى بعض المحللين أن ADA مهيّأة لصعود قصير الأمد، بدعم من نشاط الحيتان الأخير.

هل يقترب الصعود؟

منحت بيانات التضخم الأمريكية الأخيرة، التي كشفت تباطؤ أكبر من المتوقع، دفعة قوية لسوق الكريبتو، حيث ارتفعت ADA بنسبة 3.5% خلال 24 ساعة لتصل إلى نحو 0.17 دولار.

ومن العوامل التي قد تكون عزّزت هذا الانتعاش تشكّل نمط الرأس والكتفين المعكوس على الرسم البياني، كما أشار أحد المتداولين، وهو إعداد يتكوّن من ثلاثة قيعان (كتف أيسر، رأس أعمق، كتف أيمن) يُشير عادة إلى تراجع قوة البائعين وسيطرة المشترين.

ويرى المحلل “سيلال كوتشوكر” أن ADA قد تكون على وشك انفجار سعري نحو قمة تاريخية جديدة عند 5 دولار، معتبرا أننا بلغنا منطقة القاع وأن الصعود الصاروخي على وشك البدء.

دور الحيتان:

يعزّز سلوك كبار المستثمرين هذه النظرة المتفائلة.

حيث رفعت الحيتان (الحاملة لما بين 100 ألف و100 مليون عملة ADA) إجمالي حيازاتها إلى أكثر من 25.6 مليار عملة، بينما خفّض صغار المستثمرين (أقل من 100 عملة) تعرضهم للعملة.

هذه العوامل مجتمعة، تعكس إعداد صحي للعملة، وإن لم تضمن انفجار سعري فوري.

كما تدعم معنويات الثيران استمرار تفوّق التدفقات الخارجة من المنصات على الواردة خلال الأسابيع الماضية، ما يوحي بانتقال المستثمرين نحو الحفظ الذاتي وتراجع ضغط البيع الفوري.

في المقابل، يبقى مؤشر القوة النسبية (RSI) عامل هبوطي في المعادلة الحالية، بعد تجاوزه مستوى 70 ودخول العملة منطقة التشبّع الشرائي، ما قد يعني تصحيح قريب.

ويتراوح المؤشر بين صفر و100، بينما تُعدّ القراءات دون 30 فرصة شراء.

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