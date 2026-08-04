ثلاث مؤشرات تحذر من تراجع جديد للبيتكوين: هل يقترب اختبار مستوى 60 ألف دولار؟

ارتفع سعر البيتكوين بنحو 1.5% خلال 24 ساعة الماضية ليتداول قرب 63,500 دولار، إلا أن عدد من المؤشرات تشير إلى احتمال تعرض العملة لضغوط بيع جديدة خلال الفترة المقبلة.

ويأتي ذلك رغم إعلان شركة “Strategy” تنفيذ ثالث عملية بيع للبيتكوين هذا العام.

أولى هذه الإشارات تتمثل في ارتفاع كمية البيتكوين المرسلة إلى منصات التداول، حيث كشف المحلل “علي مارتينيز” أن أكثر من 20 ألف بيتكوين، بقيمة تتجاوز 1.2 مليار دولار، انتقلت إلى منصات التداول خلال الأسبوع الماضي.

ووفقا لبيانات “CryptoQuant”، ارتفع رصيد البيتكوين على منصات التداول إلى نحو 2.72 مليون BTC، وهو أعلى مستوى منذ بداية يوليو، ما قد يشير إلى زيادة محتملة في ضغوط البيع.

وأشار “مارتينيز” إلى أن انتقال العملات إلى منصات التداول غالبا ما يكون إشارة إلى استعداد المستثمرين للبيع، لكنه أوضح أن جزء من هذه التحويلات قد يكون مرتبط بمخاوف أمنية بعد الهجمات الأخيرة التي استهدفت محافظ “Coldcard”.

الإشارة الثانية جاءت من المعدنين، إذ باعوا نحو 1774 بيتكوين خلال الأسبوع الماضي، بقيمة تقارب 112 مليون دولار، في خطوة اعتبرها “مارتينيز” موجة جديدة من جني الأرباح قد تؤثر سلبا على السعر على المدى القصير.

أما العامل الثالث فهو الأداء الموسمي للبيتكوين، إذ تشير البيانات التاريخية إلى أن العملة أنهت شهر أغسطس على انخفاض في 9 من أصل 13 عام، ما يجعل هذا الشهر من أكثر الفترات صعوبة بالنسبة للمستثمرين.

ورغم هذه المؤشرات السلبية، لا يتفق جميع المحللين على استمرار الهبوط.

فقد رأى “مارتينيز” في وقت سابق أن تراجع السعر إلى 60 ألف دولار قد يكون تطور إيجابي، لأنه سيؤكد اكتمال نموذج الرأس والكتفين المعكوس، وهو ما قد يمهد لصعود نحو 74 ألف دولار.

من جانبه، أكد المحلل “MikybullCrypto” أن النموذج قد اكتمل بالفعل، متوقعا أن تكون الخطوة التالية هي اختراق صاعد قد يدفع البيتكوين نحو 80 ألف دولار.

وفي المقابل، حذر المحلل “Rekt Fencer” من احتمال تشكل فخ صعودي قبل موجة هبوط حادة قد تمتد إلى 30 ألف دولار خلال شهر أغسطس، وهو سيناريو لا يزال محل جدل واسع بين المتداولين.

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