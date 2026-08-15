العملة الرقمية WLFI ترتفع ثم تتراجع بعد موافقة أمريكية مشروطة على بنك "World Liberty"

حصلت “World Liberty Financial” المدعومة من عائلة “ترامب” على موافقة مبدئية مشروطة من مكتب مراقب العملة الأمريكي “OCC” لإنشاء بنك ائتماني وطني في الولايات المتحدة.

وأدى الإعلان إلى ارتفاع سريع للعملة الرقمية WLFI بأكثر من 5.5%، لتصل إلى 0.06 دولار، قبل أن تتعرض لرفض قوي وتتراجع إلى نحو 0.056 دولار.

موافقة مهمة لكنها ليست نهائية:

الموافقة المبدئية صدرت لصالح “World Liberty Trust Company”، وهي الجهة التي تقدمت بطلب الحصول على ترخيص البنك في وقت سابق من العام.

وفي حال استيفاء جميع الشروط وبدء البنك عملياته، ستتمكن “World Liberty” من إصدار عملتها المستقرة USD1 مباشرة، إلى جانب حفظ الأصول التي تدعمها وتقديم خدمات الحفظ تحت إشراف فيدرالي أمريكي. وتُدار عمليات الإصدار والحفظ حاليا بمساعدة “BitGo”.

لكن الترخيص لا يعني تحول “World Liberty” إلى بنك تجاري تقليدي، إذ إن ميثاق البنك الائتماني لا يسمح له باستقبال الودائع التقليدية أو تقديم القروض.

ولا تزال أمام المشروع عدة متطلبات قبل بدء النشاط، أبرزها الحفاظ على رأس مال لا يقل عن 20 مليون دولار، وإنشاء أنظمة مناسبة للامتثال والتدقيق الداخلي، إضافة إلى اجتياز عمليات الفحص التي تسبق افتتاح البنك.

وتُعد الموافقة خطوة مهمة للمشروع، خصوصا مع النمو السريع لعملة USD1 منذ إطلاقها في مارس 2025، كما تضع “World Liberty” إلى جانب مشاريع كبرى حصلت على موافقات مشروطة مماثلة، من بينها بنوك تابعة للريبل و”Circle”.

اقرأ أيضا:

العملة الرقمية LINK تتجاوز حاجز مهم والبيتكوين يواصل التحرك بالقرب من مستوى 63 ألف دولار

شركة Tether تحصل على أول تدقيق كامل من KPMG: خطوة مهمة لتعزيز شفافية USDT

