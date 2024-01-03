شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. وزارة الكهرباء تبدأ تنفيذ قرار تخفيف الأحمال ساعتين يوميا من 11ص لـ5م والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها، وزارة الكهرباء تبدأ تنفيذ قرار تخفيف الأحمال ساعتين يوميا من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء، وأيضا وزارة الإسكان تعلن مد التقديم ضمن إعلان التحويلات بـ"سكن لكل المصريين3" حتى 15 يناير، وأخر التطورات في الحرب على غزة بعد اغتيال صالح العارورى، وإلى التفاصيل..

وزارة الكهرباء تبدأ تنفيذ قرار تخفيف الأحمال ساعتين يوميا من 11ص لـ5م

تبدأ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلة في الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة على مستوى الجمهورية فى تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتخفيف الأحمال لمدة ساعتين يوميا بدأ من الساعة 11صباحا وحتى الساعة 5، وذلك خلال فترة امتحانات منتصف العام استجابة لطلبات النواب والمواطنين.

مشاهدة بالعين المجردة.. ذروة شهب الرباعيات تمطر السماء بـ18 شهابا بالساعة

ستصل الرباعيات أولى زخات الشهب الرئيسية سنة 2024 ذروة تساقطها بسماء الوطن العربي من منتصف ليل الأربعاء 3 يناير وخلال الساعات قبل شروق شمس الخميس 4 يناير في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة بدون الحاجة لاستخدام أجهزة رصد خاصة وليس لها تأثير على كوكبنا.

الإسكان:مد التقديم ضمن إعلان التحويلات بـ"سكن لكل المصريين3" حتى 15 يناير

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن مد فترة تلقي طلبات المواطنين الراغبين في التقديم ضمن إعلان التحويل الخاص بالطرح الأول لـ"سكن لكل المصريين 3"، بنظام التمويل العقاري، وذلك حتى 15 يناير الجاري بدلًا من 4 يناير، وذلك استجابة لطلبات المواطنين بعد تزايد الإقبال مؤخرًا.

وأضاف وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن هذا الإعلان يستهدف المواطنين الحاجزين في الطرح الأول لإعلان "سكن لكل المصريين3"، الذين تنطبق عليهم الشروط ممن هم خارج أولوية الوحدات المتوافرة حاليًا لمنخفضي الدخل، ولم يقوموا بسحب مقدم جدية الحجز، ولم يسبق تخصيص وحدة سكنية لهم بذات الإعلان.

غدًا.. آخر موعد للتقدم لـ"الحج السياحى" وإجراء القرعة الإلكترونية يوم السبت

يغلق غدًا الخميس، باب التقديم للحج السياحى وتسجيل المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج هذا العام عبر شركات السياحة.

العمل: 15 مليون عامل بالقطاع الخاص يستفيدون من زيادة الحد الأدنى للأجور

قال عبد الوهاب خضر المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة العمل، إن 15 مليون عامل في القطاع الخاص يستفيدون من قرار المجلس القومي للأجور بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 3500 جنيه، الذى بدأ تطبيقه بداية من يناير الجارى، مشيرا إلى أن حسن شحاتة وزير العمل قد وجه كتاب دورى لكافة مديريات العمل بمتابعة الالتزام بتنفيذ هذا القرار دون استثناء أي منشأة منه.

الأرصاد: شبورة كثيفة تصل لحد الضباب.. والصغرى فى القاهرة 13 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء شبورة مائية كثيفة صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق.

وزارة التعليم: المناهج المطورة أدت لتراجع الكتاب الخارجى.. وسهولة استيعابها انعكس على تفكير التلاميذ فى تنفيذ المهام

منذ العام الدراسى 2018، امتلكت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مناهج دراسية مطورة وفق المعايير العالمية، وتم تطبيقها في نظام التعليم الجديد، وشهدت السنوات الماضية شكاوى من صعوبة بعد المقررات كونها لا تناسب الفئة العمرية، وبعد مرور هذه السنوات، على تطبيق تلك المواد التعليمية، أجرى الخليج 365" حوارا مع الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية للمناهج الدراسية للتعرف على أثر تطبيق هذه المقررات على التلاميذ ومدى استيعابهم وقدرتهم على التحصيل الدراسى.

الحكومة تستهدف خفض نسبة الأمية إلى 16% فى 2026/2025

تستهدف الحكومة خفض نسبة الأمية من نحو 19% عام 2019 إلى نحو 16% في نهاية الخطة 2025/2026، حسبما تؤكد وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ).

قطع المياه 10 ساعات عن عدة مناطق بالطالبية والهرم مساء الجمعة (إنفوجراف)

أعلنت محافظة الجيزة قطع المياه لمدة 10 ساعات عن عدة مناطق بالطالبية والهرم، وذلك من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق 5 / 1 / 2024 وحتى الساعة الثامنة صباح يوم السبت الموافق 6 / 1 / 2024.

آخر موعد لتحديث بيانات التقدم لامتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى.. غدا

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى غدا الخميس 4 يناير الجارى آخر موعد لتحديث بيانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام، استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الأول المقرر انطلاقها 11 يناير الحالى.

لهواة الظواهر الفلكية.. شهب الرباعيات تمطر سماء مصر غدا

تشهد الكرة الأرضية، غدا الخميس 4 يناير، زخات شهب الرباعيات، وهى من زخات الشهب المتوسطة، حيث يصل عدد الشهب فيها إلى 40 شهابا في الساعة بافتراض ظلمة السماء وصفاء الجو.