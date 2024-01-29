وزارة الرعب وارتفاع الفواتير.. طلب برلماني بتحميل "الكهرباء" قيمة تغيير العدادات لمسبقة الدفع بدلًا من المواطن -تفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

ناقشت لجنة الطاقة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة طلعت السويدي، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الجبلاوي، حول ارتفاع أسعار تركيب الأعداد مسبقة الدفع، ودفع مبالغ باهظة في تحويل العدادات العادية إلى عدادات مسبقة الدفع.

وقال النائب محمد الجبلاوي إن هناك مشكلة رغم دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، لكل قطاعات الطاقة والكهرباء بشكل مستمر، وتأكيده مراعاة المواطن؛ حيث نرى حيلًا وممارسات وزارة الكهرباء.

وتابع الجبلاوي: "أصبحت وزارة الكهرباء هي وزارة الرعب مع ارتفاع فواتير الكهرباء وأسعار استبدال العدادات، ورغم دعم الدولة فإن مديونية وزارة الكهرباء من الغاز، وصلت إلى ١٧٠ مليار جنيه والدولة تدعم الكهرباء ماديًّا، ومع ذلك المقايسات مرتفعة التكاليف!".

وأضاف النائب أن تخفيف الأحمال في الصعيد يصل إلى ساعتين، متسائلا: أين الوزارة وخطتها لإنتاج الطاقة المتجددة منذ ١٠ سنوات؟!

و

حذر الجبلاوي من تفاقم أزمة زيادة الأحمال مع حلول الصيف المقبل؛ فلا بد من حلول عاجلة والانتهاء من أزمة تخفيف الأحمال.

وأشار مقدم طلب الإحاطة إلى أن ثمن التحول إلى عداد مسبق وصل فيه سعر المقايسة إلى 1900 جنيه، متسائلًا عن سبب هذا السعر، رغم أنه استبدال للعداد من عداد عادي إلى مسبق الدفع.

وطالب الجبلاوي بعدم تحميل المواطن أية تكلفة لتحويل العداد وتقديم وزارة الكهرباء ببيانًا رسميًّا عن تكلفة العداد وقيمة بيعه للمواطن وأسعار توريده للمواطن.

وانتقد الجبلاوي تحميل المواطن أي أعباء جديدة، مشددًا على أن الرئيس يبذل كل ما في وسعه للتخفيف على المواطنين.

وقال الجبلاوي إن الغريب أن سعر العدادات يختلف من شركة كهرباء إلى أخرى، مؤكدًا أن هناك طلبات محددة للجنة من ممثلي الحكومة وأن الهدف واحد وهو مصلحة المواطن، فعدد من النواب قالوا إنه لا يجب أن يتحمل المواطن تكلفة استبدال العداد بعد انتهاء العمر الافتراضي للعدادات القديمة.

وأشار أعضاء اللجنة إلى ارتفاع أسعار مقاسات العدادات، وكذلك ارتفاع فواتير الكهرباء.

وقال عدد من النواب إن العدادات مسبقة الدفع جيدة؛ ولكن الأعطال وطريقة حساب مديونيات سابقة وانقطاع الكهرباء رغم شحن الكروت؛ لا بد من معالجة المشكلات وحل مشكلة الممارسة، وحتى حل مشكلات سرقة التيار الكهربائي.