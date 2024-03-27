ضبط عاطل لاتهامه بتصوير مقاطع فيديو منافية للآداب وبثها عبر الإنترنت بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، شخص؛ لاتهامه بتصوير مقاطع فيديو مُنافية للآداب وبثها عبر الإنترنت في الدقهلية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة وجود صفحة على أحد المواقع الإلكترونية لأحد الأشخاص (عاطل له معلومات جنائية) يُبدي من خلالها استعداده لممارسة أعمال الفجور، فضلًا عن قيامه بتصوير مقاطع فيديو منافية للآداب وبثها عبر عدة تطبيقات إلكترونية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديده وضبطه بدائرة مركز شرطة جمصة بالدقهلية، وعُثر بحوزته على (هاتف محمول يحتوي على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المؤثم).

وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.

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