"بمب وصواريخ السبب".. كواليس إصابة منسق الجامعة الأمريكية على مركب بالعجوزة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:



كشفت تحريات المباحث كواليس إصابة سيدتين إحداهما منسق بالجامعة الأمريكية أعلى مركب مطعم بكورنيش العجوزة.

تبين بالفحص أن الإصابة نتيجة ألعاب نارية تم إشعالها على المركب وتخضع السيدتان للعلاج بالمستشفى وحالتهما مستقرة.



تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة إخطارا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابتين بشارع النيل.

انتقلت الخدمات الأمنية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص إصابة منسق بالجامعة الأمريكية تدعى "ياسمين.إ" ٤٣ سنة بجرح قطعي بالوجه، و"أميرة.ع"، ٤١ سنة بجرح قطعي بالوجه واليد جراء حادث أعلى مركب مطعم سي جل.